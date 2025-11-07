El Estado aprueba con un año de retraso 20 millones para obras hidráulicas vitales de Canarias

Un año ha tardado el Gobierno central en revertir el incumplimiento del Ministerio de Hacienda de la también vicepresidenta María Jesús Montero, que prometió en 2024 aprobar 20 millones destinados a un total de nueve infraestructuras para abordar la crisis hídrica que está decretada en el Archipiélago pero que al final no dio la orden para liberar el dinero necesario.

El propio presidente Fernando Clavijo intentó, sin éxito, el pasado mes de mayo que la vicepresidenta y ministra de Hacienda cumpliera su propio compromiso, pero no fue hasta el pasado octubre, cuando se reunieron ambos de nuevo, que se logró desbloquear cerca de 400 millones de euros destinados a partidas esenciales para el Archipiélago.

Por este motivo, y cuando faltan siete semanas para que acabe 2025, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley que permite transferir los fondos necesarios para que la Consejería de Política Territorial inicie las obras para la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Teror, la implantación de un tratamiento terciario en el tinerfeño Complejo Hidráulico de Buenos Aires, aumentar la EDAR de Puerto del Rosario -que incluye la deshidratación de fangos y la regeneración de sus aguas tratadas-, agrandar la actual EDAR de Playa Blanca para tratar los caudales y cargas contaminantes actuales y futuros correspondientes a sus núcleos asociados, construir una Planta Desaladora Móvil (PDR) en El Hierro y la mejora en las instalaciones del palmero Túnel de Trasvase, integrado por dos galerías que constituyen la principal fuente de agua para el abastecimiento urbano de la isla.

Foto de archivo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta María Jesús Montero el pasado mes de octubre / Acfi Press

De esta forma Montero remedia su olvido de hace un año cuando no remitió el informe favorable que debía dar luz verde al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para subvencionar dos obras en Gran Canaria (5 millones), una en Tenerife (5 millones), una en Lanzarote (2,5 millones), una en Fuerteventura (2,5 millones), dos en La Palma (2,5 millones), una en La Gomera (1,5 millones) y una en El Hierro (un millón).

No cubre el montante total

Con todo, el montante global de esas obras suma 49,4 millones de euros, por lo que la subvención no cubre ni la mitad del coste presupuestado, pese a que en su momento el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, solicitó el doble del dinero que ahora se ha aprobado.

Por este motivo, Miranda insiste en que "lo que pedimos es un convenio con el Estado que nos de certeza, porque las obras hidráulicas necesitan mucho tiempo de planificación, certificación y ejecución y duran mucho en el tiempo, por lo que no podemos estar pendientes, año a año, de si llegará o no llegará el dinero necesario".

915 millones en 12 años

La reivindicación de Miranda no es nueva, ya que en 2018 se suscribió un protocolo con el Estado que no se ha desarrollado y que suponía una inversión de 915 millones en 12 año, hasta 2030.

Fruto de ese compromiso en diciembre de 2023 si llegaron los 20 millones de euros comprometidos y la Consejería de Política Territorial los destinó a la remodelación de la depuradora de Yaiza (Lanzarote), la mejora de la red de distribución de agua potable en Fuerteventura, la depuradora de Playa de Mogán (Gran Canaria) y tres proyectos en la isla de La Palma: desdoble del llamado Sifón de Las Angustias y la ampliación del depósito regulador de El Lance y de la red de saneamiento en el municipio de Breña Alta.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo. / / Fernando Sánchez / Europa Press

Compeljidad acentuada

Por ello, desde Canarias consideran inadmisible el retraso de casi dos años en conseguir más financiación, máxime cuando la propia Dirección General del Agua que depende del ministerio que dirige Sara Aagesen emitió hace un año un informe en el que se recordaba que "en el caso de Canarias, su condición de insularidad acentúa la complejidad de resolver adecuadamente el abastecimiento de sus poblaciones con seguridad".

En ese documento oficial, que no fue tenido en cuenta hace un año por la ministra Montero, se insistía en que las obras demandadas por el Ejecutivo canario son necesarias"«ante la escasez de lluvias y la prevención en la extracción de las aguas subterráneas, el incremento de demanda, también acrecentada por el cambio climático, con calor intenso y calima incluso en meses de invierno, menor frecuencia de precipitación y temperaturas más altas durante largos periodos del año".

'Decreto Canarias'

Tras la llegada de esos 20 millones para obras hidráulicas dentro del ciclo integral del agua, en el Ejecutivo canario se espera ahora que en las próximas semanas lleguen al Archipiélago 50 millones destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados para 2025, los 21 millones correspondientes al Posei adicional, que resultan esenciales para garantizar la estabilidad del sector primario en las Islas, los fondos de empleo y de lucha contra la pobreza que ascienden a 32 y 30 millones respectivamente y que siguen su tramitación administrativa habitual.

Y, como colofón, en el horizonte está la aprobación del 'decreto Canarias', que aprobará el Gobierno regional el 10 de noviembre pero cuyo borrador ya está en Moncloa y que supondrá una inyección financiera de 400 millones de euros.