Aprobado el reparto extraordinario de 15 millones para la atención a menores migrantes

La Comisión Sectorial de Infancia ha aprobado este viernes el reparto extraordinario de 15 millones de euros destinados a la atención de los menores migrantes no acompañados alojados. La medida ayudará a aliviar la situación de hacinamiento que atraviesan las Islas que, desde la declaración de la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, han recibido a un total de 140 menores sin compañía de un adulto. Pese a que el procedimiento exprés previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que cualquier menor que llegue a un territorio tensionado —como Canarias, Ceuta o Melilla— debe ser reubicado en un plazo máximo de 15 días, por esta vía solo se han realizado 16 traslados hasta la fecha.

La situación dista de ser alentadora y los medios, según la consejera de Bienestar Social Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, "sigue siendo insuficiente". Desde la aprobación del real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, únicamente se han producido 24 traslados adicionales, que se suman a los 16 realizados bajo la vía exprés.

La "lentitud"

Una lentitud que Delgado atribuyó a la falta de medios personales en las Subdelegaciones del Gobierno, responsables de tramitar los expedientes de los menores. "Lo que pedimos al Estado es que incremente sus recursos humanos" para garantizar los traslados y la coordinación con las comunidades receptoras, subrayó la consejera, quien además reconoció además que persisten reticencias por parte de algunas comunidades autónomas a acoger a menores, pero recordó que "existe una ley que debe cumplirse y no admite discusión".

Asimismo, el real decreto contempla una financiación global de 100 millones de euros, cuyo reparto, según Delgado, ha sido desbloqueado. Se espera que en aproximadamente un mes las comunidades autónomas comiencen a recibir los fondos. “Sin esa financiación no se pueden abrir las nuevas plazas que se necesitan”, recalcó. La consejera expresó también su deseo de que el apoyo económico se amplíe en los próximos años, insistiendo en que “es fundamental garantizar una fuente de financiación estable, y todas las comunidades autónomas lo hemos reclamado por unanimidad”.

