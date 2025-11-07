Agricultura tiene un presupuesto de 509 millones en 2026 para modernizar el sector primario de Canarias

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, gestionará en 2026 un total de 509,9 millones de euros en una apuesta por la «resiliencia» de esta actividad, unas cuentas mal recibidas por la oposición, que lo ha acusado de «no fajarse» por el sector primario y «acobardarse ante Clavijo».

Quintero precisó este viernes en el Parlamento que 156,1 millones corresponden a fondos propios –un 8,3% más que este año– un total de 29 millones proceden de financiación estatal y 301,7 millones de la Unión Europea (UE) con el fin de «consolidar un sector primario competitivo, moderno y sostenible fomentando la producción local y su comercialización, fortaleciendo el tejido rural y las localidades pesqueras, impulsando el asociacionismo y el cooperativismo y mejorando la calidad de vida de los profesionales».

«Se implantarán medidas para paliar la escasez de agua de uso agrícola, la modernización del sector pesquero, la adaptación al cambio climático y la reducción de la carga burocrática que lastra a nuestros productores», señaló.

156 millones de fondos propios

De los 156,1 millones de euros de fondos propios, 137,4 millones corresponden a la Consejería y 41,8 millones de euros a sus entes públicos (ICIA, ICCA y GMR Canarias).

La financiación estatal se sitúa en 29 millones de euros, que se distribuyen en 8 millones de euros de las ayudas para la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y producción de aguas regeneradas para riego agrícola mientras que los restantes 21 millones de euros corresponden al Posei adicional.

El Estado incumple el REF

«Para no dejar a los agricultores y ganaderos de las islas en una situación crítica hemos adelantado con fondos propios las cuantías de dos campañas. Sin embargo, el Ejecutivo canario no puede seguir asumiendo el pago de unos créditos que corresponden al Estado español, que incumple de forma reiterada con lo recogido en el REF», advirtió.

El diputado de NC-Bc Luis Campos afirmó que las cifras muestran que en un presupuesto autonómico que aumenta en 813 millones de euros, el de Agricultura lo hace en 12 millones: «nunca se ha fajado en el Consejo de Gobierno por el sector primario y se acobarda, se achanta, enmudece ante Clavijo».

«Con 12 millones más no se pueden hacer milagros», remachó el socialista Manuel Fumero.