Respaldo del Senado a la rebaja del IRPF en las tres islas verdes

La confrontación entre el PP y el PSOE impidió este martes que ambos partidos unieran sus votos para respaldar una moción en el pleno del Senado que cumpla con los asuntos más urgentes de la agenda canaria a través de un decreto ley específico, que salió adelante con 155 votos a favor –entre ellos los populares–, 103 abstenciones –con los votos de los socialistas– y tres en contra. Sin embargo, del contenido de los discursos de los representantes de ambos partidos se desprende que el llamado decreto Canarias tendrá el respaldo mayoritario en el Congreso cuando se lleve su convalidación una vez se apruebe por el Consejo de Ministros, por lo que antes del 31 de diciembre la reivindicación del Gobierno regional tendrá su plasmación en un texto legal de obligado cumplimiento por el Estado y que supone partidas por más de 400 millones de euros en asuntos como inmigración, reconstrucción de La Palma, transportes, Posei agrícola, empleo, pobreza, infraestructuras y rebaja del IRPF en las islas verdes.

La moción fue iniciativa del senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, que demandó «voluntad política» y «altura de miras» tanto a populares como a socialistas para dejar a un lado sus enfrentamientos y «cumplir» con las Islas, porque «los canarios no podemos seguir atrapados en el bloqueo institucional permanente y en la falta de presupuestos del Estado». El dirigente gomero se dirigió especialmente al PP para que respalden el decreto ley cuando se debata en el Congreso, mientras que, por otra parte, rechazó las enmiendas presentadas por el PSOE a la moción.

Una de las principales novedades introducidas por el senador gomero en la moción es extender la bonificación del IRPF en La Palma por la erupción volcánica a La Gomera y El Hierro. Chinea indicó que el objetivo es que la rebaja del IRPF sea para las tres islas verdes porque «el modelo que se está aplicando en La Palma está siendo útil para dinamizar la economía, por eso pedimos extenderlo a La Gomera y El Hierro, porque compartimos las mismas dificultades, es decir, la doble insularidad, la falta de conectividad y los sobrecostes que afrontamos los que vivimos en estas islas».

Los otros senadores nacionalistas canarios presentes en la Cámara Alta dieron su respaldo a la moción aunque con matices. El herreño Javier Armas demandó que el decreto ley se apruebe antes del 31 de diciembre, mientras el parlamentario por Coalición Canaria (CC) Pedro San Ginés calificó de «incompleta» y «desenfocada» la moción de Chinea. El senador lanzaroteño recordó a Chinea que los ministros Torres y Montero ya tienen en su poder un borrador del decreto ley propuesto por el Gobierno canario y se está negociando para ser aprobado en las próximas semanas. En relación con la financiación de las medidas, San Ginés recordó que no solo se trata de fondos del Estado, sino que el Ejecutivo canario está dispuesto a asumir las partidas con los remanentes acumulados por los superávits de los últimos años.

Al final del pleno San Ginés mostró su preocupación por la posición del PSOE al abstenerse en la votación final pero sí ve «esperanzador» el respaldo del PP, «dada la condición puesta por Pedro Sánchez para que el decreto ley prospere en el Congreso».

El senador del PSOE y exconsejero José Antonio Valbuena justificó que los socialistas no votaran a favor de la moción de ASG en que el texto «va más allá» del contenido de la agenda canaria pactada entre el PSOE y CC y hay asuntos que no están incluidos en la misma. No obstante, el senador socialista garantizó el apoyo del Gobierno central y del PSOE en el Congreso: «Habrá decreto Canarias», aseguró Valbuena, y confirmó que el Consejo de Ministros lo aprobará en las próximas semanas. Fue en este punto en el que el senador puso en duda que el texto se convalide en el Congreso porque el PP «pondrá alguna excusa» para no respaldarlo y recordó lo sucedido con la modificación de la Ley de Extranjería.

Por el PP intervino la senadora Rosa Viera, quien criticó los «incumplimientos» del Gobierno de Pedro Sánchez con Canarias y fijó el compromiso de los populares con la agenda canaria en el acuerdo firmado en agosto de 2023 entre CC y la dirección nacional del PP. Por eso Viera indicó que su partido será «coherente» con lo firmado y respaldará el decreto ley siempre y cuando se respete el contenido firmado en 2023, y puso en duda si el Gobierno de Sánchez iba mantener el contenido de la agenda canaria.

La senadora isleña criticó que el Ejecutivo socialista tenga retenidos 400 millones de euros que le corresponden a Canarias en asuntos como empleo, vivienda, carreteras, la recuperación de La Palma o los fondos contra la pobreza.

Por Vox, la senadora Paloma Gómez cuestionó la utilización del decreto ley y dudó de la urgencias de algunas de las reivindicaciones planteadas en la moción, especialmente las referidas a los menores migrantes o a la gratuidad del transporte. Sí respaldó, en cambio, las rebajas fiscales de La Palma o los fondos para el Posei.