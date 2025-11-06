Pablo Rodríguez destinará 141 millones para construir y rehabilitar viviendas públicas asequibles en Canarias

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda es el principal motor inversor de la Comunidad Autónoma, por ello, de los 523,2 millones previstos en el departamento que dirige Pablo Rodríguez para 2026 un total de 141,3 millones de euros se destinan a iniciar la construcción de 2.795 viviendas públicas y 215 millones se refieren al convenio de carreteras.

El consejero, que este jueves explicó en el Parlamento su proyecto presupuestario para el año próximo, hizo especial énfasis en que el esfuerzo inversor contra la emergencia habitacional se incrementa un 45,4% con respecto a 2025 y que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) recibe un total de 197,4 -un 15% más- y Visocan tiene consignados 80,9 millones.

"Son los mayores fondos de la historia de la Comunidad Autónoma para el Icavi", afirmó Rodríguez.

Con ese dinero, Rodríguez pretende incrementar el parque público de vivienda social y asequible con 1.037 inmuebles en Tenerife, 871 en Gran Canaria, 429 en Lanzarote, 240 en La Palma, 176 en Fuerteventura, 28 en El Hierro y 14 en La Gomera.

Deducciones fiscales

A estos dos grandes montantes financieros se suman los 3 millones destinados a la Hipoteca Joven, los 39,6 millones con destino a subvenciones -ayuda al alquiler, adquisición de vivienda joven o despoblación del medio rural- y el gran paquete de deducciones fiscales dirigido a la adquisición de vivienda habitual, tales como las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad -hasta 40 años-, la renta máxima para acogerse a las mismas -46.455 euros-, o el importe de adquisición de los inmuebles hasta 200.000 euros.

A pesar de estos datos, los grupos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox) afirmaron que las cuentas son "decepcionantes", giran en torno a la "improvisación" y no afrontar de forma clara la emergencia habitacional ni los problemas de movilidad en el Archipiélago, ya que la "inoperancia" del consejero obliga a "reprogramar año a año" el convenio de carreteras "porque no ha sabido gestionarlo".

