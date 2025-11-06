Hito de la sanidad para el tratamiento del cáncer: empiezan las obras para albergar el primer ciclotrón de Canarias

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha comenzado las obras del búnker que alojará el nuevo ciclotrón, el primero de Canarias. La construcción de este espacio –junto a sus Laboratorios asociados y de una Radiofarmacia de Medicina nuclear– supone un avance sin precedentes para el Archipiélago que, ocho meses tras su adjudicación el pasado 14 de marzo, ya ha empezado a construirse. La empresa tiene un total de 30 meses (dos años y medio) para culminar este proyecto con el que disponer de la tecnología necesaria para que el tratamiento y diagnóstico de algunos tipos de cáncer ya no requiera pasar por Madrid.

Las obras se desarrollarán en varias fases. La primera de ellas incluye la nueva radiofarmacia, y las fases posteriores incluyen tanto la adecuación del espacio destinado al búnker que albergará el ciclotrón, como el espacio para el PET-TC, cumpliendo con los máximos estándares de seguridad radiológica y protección ambiental.

Qué es un ciclotrón y cómo funciona

Los ciclotrones son un tipo de acelerador de partículas que se utiliza en medicina para diagnosticar tumores, pero también para tratarlos. Para llevarlo a cabo, el ciclotrón acelera los protones a través de magnetismo y los libera hacia las células tumorales para detectar el lugar en el que se acumulan. Esta técnica, no invasiva, se denomina tomografía de emisión de positrones o PET.

Las células que presentan una mayor actividad metabólica (como por ejemplo las células tumorales) captan en mayor medida esta sustancia y al realizar el PET, se obtiene una imagen en donde se visualizan esas zonas, por lo que facilita el diagnóstico del cáncer.

Producción de radioisótopos y radiofármacos

Por otra parte, –y este es uno de los avances más esperados–, con la tecnología del ciclotrón se pueden producir radioisótopos necesarios para la fabricación de radiofármacos, un tipo de medicamento que sirve también para tratar distintos tipos de cáncer y otras enfermedades.

Hasta ahora, Canarias tenía que esperar la llegada de un vuelo desde la capital para poder realizar tomografías de emisión de positrones o PET. No en vano, para realizar estas pruebas se requiere de un radiofármaco de corta vida que Canarias no podía diseñar, por lo que dependía de los que llegaban desde Madrid en dos vuelos diarios de martes a viernes y uno el lunes.

Por tanto, también dependía de la meteorología, averías o problemas similares que pueden afectar a las conexiones aéreas. Esta frecuencia de envíos ha permitido realizar una media de 80 tomografías a la semana en toda Canarias, pero son muchos más los pacientes que necesitan este tipo de servicio. Tal es así que la lista de espera por una prueba como esta puede ascender a más de 200 pacientes.

Ahorro y capacidad diagnóstica

La construcción del ciclotrón supondrá un hito para Canarias, que no solo incrementará la capacidad diagnóstica de enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas en todas las Islas y los laboratorios asociados; sino que también reducirá el gasto farmacológico, que suele ascender por encima de los 50 millones de euros, aproximadamente el 1% del presupuesto sanitario.

Actualmente, el Servicio Canario de la Salud (SCS) abona unos 560 euros por una sola dosis de estos radiofármacos (lo que eleva hasta 18.000 euros el gasto diario). Este montante se reducirá hasta los 100 euros, es decir, costará cinco veces menos una vez Canarias cuente con el ciclotrón.

Sin embargo, no es la primera vez que Canarias trata de hacer una instalación de estas características. Ya en 2010, con Mercedes Roldós al frente de la Consejería de Sanidad, se adjudicó la compra e instalación de este equipamiento para el HUC. Sin embargo, la intención cayó en saco roto con la quiebra de la empresa adjudicataria.

Inversión y empresas responsables

La empresa responsable de llevar a cabo esta tarea es General Electric Healthcare España, una de las sucursales de la centenaria marca estadounidense. La Consejería de Sanidad ha destinado 10,7 millones de euros para la construcción del aparato que deberá culminarse en septiembre de 2027, momento en el cual comenzará el proceso de instalación, calibración y validación técnica del equipo, antes de su puesta en marcha definitiva.

La instalación del ciclotrón va aparejada a la creación de un nuevo servicio de Radiofarmacia, que se encontrará dentro de la Unidad de Producción de Radiofármacos. Esta parte de la concesión corre a cargo de la empresa Técnicas Radiofísicas S.L.U., a la que Sanidad ha destinado 719.432 euros para este fin.

De esta manera, en total, Canarias hará un desembolso de 11,2 millones de euros para poner en marcha este nuevo servicio, 800.000 euros menos de lo previsto inicialmente.