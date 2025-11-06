«Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos». El lado más oscuro al descubierto. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en las Islas- está plagado de los mensajes que intercambiaron los cabecillas de la trama corrupta durante los meses más duros de la pandemia, justo cuando cerraron los contratos públicos millonarios por los que ahora están imputados. Las conversaciones, además de demostrar los delitos que cometió la organización criminal, reflejan el lenguaje informal y en muchas ocasiones soez que utilizaba para comunicarse en la intimidad -hasta que los mensajes salieron a la luz- la red que encabezaban el empresario Víctor de Aldama y el conseguidor Koldo García -que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento-.

Insultos, referencias sexuales y faltas de ortografía inundan los mensajes que recoge la UCO. Más allá de las palabras malsonantes, no sorprende la informalidad -común cuando se trata de conversaciones entre amigos- que muestran los textos que intercambian los cabecillas de la trama, pero sí el tono coloquial y de colegueo que se desprende de las conversaciones entre Koldo García y el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En estos intercambios no solo el exasesor se muestra cercano y familiar, sino que recibe en todo momento el mismo trato por parte del líder de los socialistas canarios, al que se le suelta la lengua en alguna que otra ocasión. La confianza invita a pensar que entre ellos existía una sólida amistad. Tanto que el propio informe de la UCO revela que Koldo García utilizó su influencia para presionar al presidente de Canarias y que este se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes por la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la firma de Aldama que sirvió como instrumento para la operación con el Servicio Canario de Salud (SCS).

Muchos de estos mensajes, en tono vulgar, los envía el que era mano derecha de Ábalos cuando intentaba que el equipo de Torres desbloqueara los pagos a la empresa de la trama. Algunos los intercambia con el entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera. «Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tíos. Te juro que te lo agradeceré en carne» [sic], le ruega en mayo del 2020. Una petición a la que añade: «Y te querré mucho. Y te pondré puentes. Y carreteras» a modo de soborno en tono de broma.

El mismo tono coloquial aparece en las conversaciones que mantuvieron Koldo García y el expresidente canario para destrabar la situación en los meses posteriores. Torres se muestra, incluso, enfadado a la hora de referirse a la entonces directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, Ana María Pérez. «Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona, o la levanto para el aire», le envía a García en julio de ese mismo año. Un par de días más tarde, el ahora ministro vuelve a sacar su lado más grosero y le asegura al exasesor que cerrará el asunto. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», afirma.

Las conversaciones reflejan el lenguaje informal y en muchas ocasiones soez / La Provincia

Los problemas con los pagos a Soluciones de Gestión por un lote de mascarillas que fue rechazado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por no ser del tipo que precisaban colearon hasta noviembre de 2020, lo que impacientó a los cabecillas de la trama. Y García vuelve a recurrir a Torres y su confianza para acabar con los baches. Con el mensaje «Abre el vino» el expresidente canario anuncia al exasesor que su implicación había tenido éxito. Y el líder de la trama lo celebra. «Te juro que me voy de pedo», le confiesa.

Solo un día después se vuelven a mensajear. En esta ocasión, el exasesor, tras recibir un escrito de Soluciones de Gestión que le ha hecho llegar De Aldama, se lo reenvía al canario y le pide que «lo acepten». A cambio, le hace un ofrecimiento sexual. «Me dejo violar», le escribe. En ese texto, Soluciones de Gestión rebajó el precio de las mascarillas rechazadas y, para mantener los 2,2 millones acordados en un principio, le añadieron al pedido inicial 555.000 tapabocas. La buena predisposición de Torres al cambio llevó a Koldo García a mensajearse con De Aldama. «Hoy me la chupas. Y te diré por qué en unas horas», le escribió al empresario justo después de hablar con el expresidente canario.

Estas son solo algunas de las expresiones que inundan el último informe de la UCO. La mayoría de las palabras malsonantes provienen de Koldo García, pero el lenguaje coloquial vertebra la mayoría de las conversaciones. Tanto, que es extraño encontrar mensajes que respeten a la perfección las normas ortográficas. Además de delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, hay bastantes patadas al diccionario.