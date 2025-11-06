Cristina Ramos, la Fundación DinoSol y Alejandro Da Silva se unen para apoyar a las familias de menores con leucemia

La Fundación DinoSol dentro de su programa de acciones solidarias ha lanzado la iniciativa “Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia”. Esta actuación impulsada en colaboración de la Fundación Alejandro Da Silva y que ha contado con el apoyo de la intérprete internacional, Cristina Ramos consistirá en la comercialización a partir del 10 de noviembre de 10.000 unidades de bolsas solidarias, en la red de tiendas HiperDino, para promover la construcción de un nuevo comedor-cocina, en la Casa Hogar que la Fundación Alejandro Da Silva gestiona para la atención a las familias de menores con leucemia en Canarias.

La Bolsa Solidaria estará disponible en las tiendas de HiperDino y SuperDino, del 10 al 30 de noviembre, con un precio accesible de solo 2 euros, y la recaudación final irá destinada íntegramente al proyecto de reforma de las instancias anteriormente mencionadas.

La Casa Hogar de la Fundación Alejandro da Silva ofrece alojamiento y apoyo integral a las familias que viajan desde otras islas o regiones para acompañar a sus hijos durante los tratamientos onco-hematológicos y onco-pediátricos. En particular, los fondos se invertirán en la renovación de instalaciones clave, como una cocina moderna y equipada, que permitirá dar cobertura a un mayor número de familias, facilitando la elaboración de comidas nutritivas y un entorno más confortable durante periodos de estancia prolongada.

Según la Presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, “el diseño de la bolsa es exclusivo y transmitirá un mensaje de esperanza y cercanía. Esta es la primera campaña de la Bolsa Solidaria y es un ejemplo de nuestro compromiso por estar cerca de las entidades sociales que nos necesitan. La leucemia infantil afecta a muchas familias y la Casa Hogar de la Fundación Alejandro da Silva es un pilar fundamental para ellas. Con los fondos recaudados podremos ayudar a habilitar una cocina nueva y otras mejoras que faciliten la estancia de estas familias durante tratamientos largos y difíciles”.

El proyecto de casa hogar además de ofrecer asistencia alojativa y logística a los familiares y pacientes de otras islas, también brinda asistencia a aquellos pacientes que residen en municipios lejanos o familiares de pacientes que tienen que desplazarse de otros países para visitar, cuidar o donar su médula a su familiar enfermo. Las viviendas están dotadas con los servicios básicos que contribuyen a hacerlas su hogar, además de unas óptimas condiciones de higiene y salubridad.

Todas y cada una de ellas ofrece un servicio integral de atención ya que durante la estancia se lleva a cabo el seguimiento de la situación para intervenir en función de las necesidades o problemas que surjan, evitando que se agraven las situaciones sociales desfavorecidas. Encontrando en el hogar no solo alojamiento sino una atención psicosocial integrada. En Las Palmas de Gran Canaria, existen dos viviendas dentro de la Casa Hogar, una de ellas dotada de ocho dormitorios dobles, dos salones, una cocina, un office y cuatro baños adaptados y la otra vivienda, de tres dormitorios, un salón, dos cuartos de baño y una cocina. Estos hogares están ubicados en las proximidades del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Bolsa solidaria / Mauricio del Pozo

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.