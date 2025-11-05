El PP estudia acciones legales contra Torres por "mentir" en la comisión en el Senado sobre el 'caso Koldo'

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido no descarta ampliar la lista de comparecientes en la comisión del 'caso Koldo' del Senado tras la difusión de un informe de la UCO de la Guardia Civil que, en su opinión, demuestra la familiaridad "sospechosa" del ministro Ángel Víctor Torres con la trama del exasesor ministerial Koldo García y estudia acciones legales contra el secretario del PSOE en Canarias por "mentir" en su declaración.

"Todas las revelaciones que están saliendo a nosotros nos están llevando a repensar la lista de comparecientes para ver si es necesario que alguien vuelva a comisión o que comparecientes se incorporen al listado actual y, por lo tanto, se está trabajando en ese sentido", ha respondido el 'número dos' del PP.

En este sentido, ha defendido que el informe la UCO entregado a la Audiencia Nacional acredita que el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Torres, "mintió" en la comisión del 'caso Koldo' del Senado al negar "conocer a estar personas" con las que tenía "una familiaridad tremendamente sospechosa".

"Ángel Víctor Torres ha mentido en una comisión de investigación en el Senado, negando conocer a estas personas con las que luego los audios revelan una familiaridad tremendamente sospechosa. Y mentir en una comisión de investigación es falso testimonio, es un delito con relevancia penal", ha sostenido el dirigente 'popular'.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Acciones legales

Cuestionado sobre si el PP va emprender alguna acción legal contra el también expresidente de Canarias por supuestamente mentir en la Cámara Alta, ha respondido que están "estudiándolo" porque "evidentemente es un delito de falso testimonio".

"Es delito y desde luego vamos a estudiar cuáles son las acciones que podemos llevar adelante. Desde luego si este Gobierno se cree que puede seguir en esa huida hacia adelante sin ningún coste político, pues lo siento pero no, aquí hay que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales en los juzgados", ha advertido.

En su opinión, el informe también "ha dejado claro" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene en su Consejo de Ministros a miembro de "la trama", y le acusado de proteger a Torres si no le cesa inmediatamente.

Contratos millonarios

Tellado ha afirmado que durante el Gobierno de Torres en Canarias no solo se firmaron "contratos millonarios mientras fallecían miles de personas por el coronavirus", sino que además "él mismo se encargaba de agilizar los pagos y de tratar de levantar los impedimentos que funcionarios ponían", dado que el precio estaba fuera de mercado o que el material no reunía los requisitos mínimos.

"Por lo tanto, yo creo que es tremendamente grave. Un señor que compartía cenas con corruptos que se repartían comisiones por todos esos contratos", ha proseguido, añadiendo que "cada día que pasa" sin que Sánchez cese a Ángel Víctor Torres, es un día en el que el presidente del Ejecutivo "se vincula más a una trama".

Tellado ha lamentado que "España no merece un ministro que miente en sede parlamentaria" cuando está "obligado por ley a decir la verdad", y ha augurado que en el futuro saldrán "otras muchas cosas" contra el ministro Torres.