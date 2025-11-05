La Pinochera 2025 celebra 'El Barbecho', una pausa fértil para imaginar futuros rurales en Canarias

La quinta edición de La Pinochera, Cine Rural de Canarias, invita este año a habitar el barbecho: ese tiempo suspendido en el que la tierra descansa y se regenera. Hasta el 15 de noviembre, el festival reunirá a artistas, campesinas, cineastas e investigadoras para reflexionar colectivamente, desde el arte y el audiovisual, sobre nuevas formas de cuidado y relación con el territorio.

Durante la presentación, celebrada en el Campamento de La Esperanza, representantes institucionales y del sector cultural destacaron la importancia de descentralizar la cultura y fortalecer la conexión entre arte, territorio y comunidad.

“El campo es fundamental, y la periferia también genera cultura. La cultura se crea allí donde hay personas”, señaló José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife. Por su parte, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, añadió que “es muy difícil llegar a los jóvenes y que entiendan la importancia del trabajo en el campo y de las pinocheras”.

Cristóbal de la Rosa, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, subrayó que “a través de las artes es una de las pocas maneras que tenemos de mirar al futuro y dirigir lo que va a ocurrir”.

Mediación artística

La Pinochera se ha consolidado desde 2019 como un dispositivo curatorial y de mediación artística que impulsa prácticas audiovisuales contemporáneas y experimentales en torno a las ruralidades. Con una mirada ecofeminista, intergeneracional y situada, el proyecto se propone tejer comunidad en torno al cine, la memoria y los saberes del campo.

En palabras de su fundadora Irene Sanfiel, “el barbecho no es vacío, es una promesa. Nos recuerda la importancia de detenernos y observar como una forma de promover contextos de creación. Esta edición celebra la pausa como espacio político, poético y necesario para repensar la vida en común”.

Presentación de La Pinochera. / E. D.

La programación de esta quinta edición incluirá residencias artísticas, proyecciones de cine rural y experimental, foros de debate, acciones comunitarias, talleres en centros educativos y el primer mural homenaje a las mujeres pinocheras, realizado con pigmentos naturales por la artista Elia Estévez junto a vecinas y jóvenes de La Esperanza.

El festival culminará el 15 de noviembre con una castañada popular y una muestra audiovisual colectiva que repasará seis años de siembra y creación compartida.

Programa de actos

Como cada año, la Pinochera propone un amplio programa de actividades que abarca ciclos de proyecciones audiovisuales de autoría canaria e internacional, talleres, foros de debate, cine comunitario, un homenaje a las pinocheras y acciones educativas.

Residencia artística ‘Barbecho’ y cine canario

El Campamento de La Esperanza será el corazón de la programación de esta quinta edición, acogiendo la residencia artística 'Barbecho' del 3 al 13 de noviembre, con la participación de artistas nacionales y locales como Verónica Perales, Elia Estévez, Laura Sam y Kinewa. Durante diez días, las creadoras desarrollarán proyectos en diálogo con los saberes rurales, en una convivencia que culminará el 13 de noviembre con una muestra pública en TEA Tenerife Espacio de las Artes, dentro del Foro de Arte y Ruralidades en Canarias.

El cine sigue siendo el eje central del proyecto. La programación audiovisual de 'Barbecho' recorre distintas geografías y sensibilidades rurales a través del cine y video experimental, documental y poético. Las proyecciones —entre el 4 y el 15 de noviembre— se extenderán por espacios como el Antiguo Cine Medina (Agua García), el Campamento de La Esperanza, Las Eras del Tablero y TEA Tenerife Espacio de las Artes, con obras de Marta L. Lázaro, Nela Fraga Rivas, Colectivo LaBarra, Paula Fuentes, Claudia Claremi, Miguel García Orive, y Vera Sebert, entre otras. Las películas recorren distintas geografías rurales y modos de relación con la naturaleza, donde el territorio se entiende como cuerpo vivo y memoria compartida.

El 11 y 13 de noviembre se celebrarán foros de debate dedicados al cine experimental y a las ruralidades en Canarias, con la participación de artistas y mediadoras vinculadas al proyecto. Estos espacios buscan activar el pensamiento colectivo sobre los futuros posibles del arte y la vida en el campo.

Campesinas audiovisuales y la pinochera del futuro

Durante los días 4 y 6 de noviembre, se desarrollará el encuentro 'Campesinas Audiovisuales', dirigido a mujeres cineastas y productoras de Canarias, con el objetivo de fortalecer redes y procesos creativos con mirada rural y ecosocial.

Por su parte, 'La Pinochera del Futuro' (7–9 de noviembre) propone una convivencia experimental en el monte de La Esperanza: tres días para detenerse, imaginar colectivamente y repensar la continuidad del proyecto desde los cuidados, la sostenibilidad y lo común.

Durante la convivencia se ofrecerá un espacio de conciliación familiar (Conciliación Garabato), con talleres audiovisuales para la infancia y actividades en la naturaleza.

El 8 de noviembre se celebrará un homenaje a las mujeres pinocheras amenizada con música y performance y una comida comunal, como parte de un proceso de mediación desarrollado durante todo el año.

Mural homenaje a las mujeres pinocheras

Este trabajo, que recupera la memoria audiovisual de familias campesinas de Tenerife, culmina con un mural homenaje en La Esperanza, elaborado con arcillas y pigmentos naturales por la artista Elia Estévez, en colaboración con Isla Sostenible Durante los meses de septiembre a noviembre la artista Elia Estévez junto a la mediadora artística María Abia han realizado un proceso de mediación con familias y mujeres campesinas que se dedicaban a la pinocha y como resultado se inaugura en el Pabellón de Lomo Pelado un mural colaborativo con jóvenes y mayores en homenaje a la mujer pinochera de La Esperanza.

Este es el inicio de un proceso artístico expositivo que comienza a recorrer el pueblo y sus paredes públicas para dar valor a esa figura como símbolo del municipio.

La particularidad de este mural es las dimensiones y el haber sido trabajado con pigmentos minerales, almagres.

Talleres, intervención y participación en centros educativos

La Pinochera, además, mantiene su línea de acción educativa mediante el compromiso con la educación rural y la mediación artística desarrollando talleres en varios centros educativos de Tenerife, donde se trabajará el cuidado del medioambiente y la vida campesina desde el arte y el lenguaje audiovisual.

En este marco, el laboratorio 'Barbechando (en femenino)', impartido por el cineasta e investigador Dailo Barco, explorará el archivo audiovisual como semillero de memorias de la mujer rural en Canarias. Este taller-laboratorio propone una práctica colaborativa a partir de materiales fílmicos y relatos campesinos, generando un espacio de creación colectiva entre generaciones.

Una castañada y cine de otoño

El festival culmina el 15 de noviembre, en el Centro Cultural Tamaragua (El Tablero), con una castañada popular y proyecciones comunitarias de los cortos realizados entre 2019 y 2025: seis años de siembra audiovisual compartida.

Desde sus inicios La Pinochera entiende el arte como semilla de transformación y el cine como herramienta para democratizar la mirada.

En esta quinta edición, el concepto de barbecho nos recuerda que descansar también es crear, que en la tierra quieta laten futuros posibles, y que el tiempo del campo —ese que no se mide en productividad sino en vida— es una escuela de resistencia y regeneración.

Aprovechando la presencia de artistas, pinocheras, cineastas y participantes de esta edición, se grabarán nuevos episodios del podcast La Nueva Era, una iniciativa de La Pinochera que documenta los procesos, conversaciones y experiencias que emergen en torno al festival. Este espacio sonoro busca ampliar las voces del proyecto y compartir, desde la escucha, reflexiones sobre el arte, la ruralidad y los cuidados.

Además, La Pinochera amplía sus raíces más allá del archipiélago: el 24 de octubre participará en la cumbre ecofeminista de Asturias, en la Librería La Señora Eyre (Gijón), compartiendo una selección de cortos sobre ecología, vínculos con los animales y los cuidados que sostienen la vida, junto a la Red Ecofeminista y la investigadora Asunción Bernárdez.