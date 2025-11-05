Libros y material escolar gratis para los niños canarios a partir del curso 2026/2027

Canarias implantará la gratuidad de los libros y materiales escolares a partir del curso escolar 2026/2027 en todas las etapas de las enseñanzas obligatorias. Se trata de una medida plurianual, que se irá desarrollando de manera progresiva y cuya inversión inicial será de once millones de euros, una partida que ya se encuentra incluida en el presupuesto para 2026 de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Este proyecto supone un cambio de modelo en la adquisición y gestión del material escolar en el Archipiélago y nace con el objetivo de crear un banco público de libros y materiales.

El uso compartido de estos materiales trata de garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, expresó el consejero de Educación, Poli Suárez, en comisión parlamentaria durante la presentación de estas cuentas que, el próximo año ascenderán a los 2.315 millones de euros, 159 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 7,4%. Se trata del mayor presupuesto de la historia del área.

70.000 estudiantes

Este programa beneficiará, durante su primer año de vigencia, a más de 70.000 estudiantes de entre 1º y 3º de Educación Primaria, 1º de Secundaria y los ciclos formativos de Grado Básico. La previsión es que, cuando esté plenamente implantado, favorezca a los 185.000 alumnos que cursan cualquiera de las etapas del sistema de educación obligatoria.

El proyecto establece además importes de referencia por nivel educativo. Se destinarán 120 euros para cada alumno de 1º y 2º de Primaria; 150 para 3º de Primaria; 220 para la ESO; y 120 para la FP Básica. Se estima que la reutilización de estos materiales se pueda llevar a cabo entre cuatro o cinco cursos aunque, en los niveles más bajos es posible que la renovación deba realizarse de manera anual. A pesar de que aún no ha comenzado la implantación real del programa, el consejero Poli Suárez adelantó que se está estudiando la incorporación de un módulo complementario para alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, todo ello con el objetivo de ofrecer "una educación gratuita, inclusiva y equitativa y que alivie el gasto de las familias".

Mayor inversión

De este modo, el consejero hizo hincapié en ofrecer un acceso equitativo a la Educación, así como llevar a cabo una gestión responsable de los recursos. En este sentido, recordó que, con un 18,5% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2026, la Educación es uno de los ámbitos de mayor inversión del Ejecutivo regional.

La reducción progresiva de las ratios en las diferentes etapas educativas para los próximos años ha hecho necesaria una inversión en contratación de personal docente sin precedentes. El curso escolar 2025/2026 comenzó en Canarias el pasado mes de septiembre con la contratación de cerca de un millar de nuevos docentes. Su mantenimiento en el sistema público educativo será posible gracias a una inversión adicional de 130 millones de euros.

También comenzaron a trabajar el pasado mes de septiembre 1.500 auxiliares no docentes para la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) -son 1.614 en la actualidad en las Canarias- y, en general, el departamento de Poli Suárez destinará 22 millones de euros a la contratación de personal auxiliar educativo, un millón de euros más que en el ejercicio anterior. En cuanto al personal docente para la atención a las NEAE, aumenta la inversión 15,3 millones de euros, hasta alcanzar los 145,1 en 2026.

Educación temprana

Aumenta también la inversión en la escolarización temprana, puesto que por primera vez la Consejería de Educación destina fondos propios -22 millones de euros- para consolidar la implantación del primer ciclo de Educación Infantil. Actualmente, existen 2.700 plazas públicas en funcionamiento y se prevé incrementar entre 1.500 y 1.700 matriculas más antes de que concluya el curso 2025/2026. Así, Poli Suárez garantizó que se cumplirá el compromiso de contar con 3.879 plazas para alumnado de 0 a 3 años en Canarias para 2026. Mejoran, además, las condiciones del bono infantil, cuya partida presupuestaria alcanza los cinco millones de euros y se amplían los umbrales de renta familiar, y las partidas para el transporte escolar, con un incremento de ocho millones de euros, y para los comedores y desayunos escolares, que crecen en 2,8 millones.

Plan de Infraestructuras

El Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas es uno de los programas más ambiciosos de la Consejería de Educación, que ha previsto actuaciones hasta el próximo 2035. En total, este proyecto dispone de 235 millones de euros para la modernización, ampliación y adaptación de la red pública de centros y a él se suma el Plan de Choque de Infraestructuras del Sur de Tenerife que se desarrollará hasta 2031, con 85 millones de euros.

Con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas, la Consejería de Educación destinará más de 30 millones de euros al desarrollo del Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas para favorecer la instalación de módulos fotovoltaicos en 56 centros educativos. Por su parte, se invertirán siete millones de euros en la creación de espacios de sombra en 160 centros mientras comienza a andar, además, el Proyecto de Naturalización de los Espacios Educativos de Canarias.

La Formación Profesional (FP) es otra de las apuestas de la Consejería de Educación, que consolida el presupuesto para esta etapa educativa, lo que ha permitido que crezcan los alumnos en las Islas hasta alcanzar los 47.000 estudiantes y los 2.600 grupos. Aunque a partir de este curso ya existe al menos un centro integrado de FP en cada una de las Islas, la Consejería destinará en 2026 dos millones de euros adicionales a becas para esta modalidad, consolidando su implantación y fortaleciendo la relación entre el sistema educativo y el tejido productivo de Canarias.