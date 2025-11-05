Canarias será una de las regiones que menos ahorrará con la mutualización de la deuda catalana

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado lo que desde hace meses se esgrime desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias: el Archipiélago es una de las regiones que menos ahorrará con mutualización de la deuda que el Ejecutivo central pactó con ERC.

En términos per cápita, la AIReF estima que la condonación de deuda equivale a 1.688 euros por canario, que es la media nacional, mientras que otras autonomías como la propia Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana están por encima de los 2.000 euros por habitante. Baleares, La Rioja, Cantabria y Madrid presentan, por el contrario, importes más reducidos: entre 1.200 y 1.400 euros.

Ya a principios de septiembre, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, aseguró que el método usado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, penaliza a los canarios, a los que se les ‘perdona’ 385 euros menos que al resto de españoles en el anteproyecto de ley orgánica aprobado.

El presidente Fernando Clavijo (d) saluda al ministro Ángel Víctor Torres en presencia de Salvador Illa (c). / E.D. / L.P.

La "más perjudicada"

A este hecho se une que a los isleños se les resta una parte del débito propio pero se les endosa una parte mayor de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas, de modo que se eleva 394 euros más que antes de una mutualización pactada en 2023 por el PSOE con ERC para que los independentistas catalanes apoyaran la investidura de Pedro Sánchez. Todo ello llevó a Asián a ser contundente: "Canarias es la autonomía más perjudicada".

En términos de población ajustada, el patrón detectado por la AIReF se mantiene prácticamente inalterado, con una condonación media de 1.892 euros por habitante ajustado, lo que refleja la persistencia de diferencias estructurales en el endeudamiento regional.

Medidas excepcionales de sostenibilidad financiera

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado este miércoles una nueva edición del Observatorio de Deuda, que analiza la evolución reciente de la deuda pública e incluye un análisis del impacto de la condonación parcial de deuda autonómica prevista en el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera.

Según las simulaciones realizadas, la asunción por el Estado de 83.252 millones de euros permitiría reducir la deuda conjunta del subsector en 5,1 puntos de PIB y adelantaría doce años, hasta 2029, el cumplimiento del límite legal de deuda autonómica del 13% del PIB, inicialmente previsto para 2041.

Además, la autoridad independiente ha estimado que la condonación reduciría el gasto por intereses en 2.532 millones de euros en el primer año y en 15.657 millones acumulados hasta 2030.