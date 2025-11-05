Canarias plantea en Doha un gran pacto entre regiones insulares para abordar los retos sociales

Canarias ha propuesto en Doha la creación de un gran pacto entre regiones insulares para compartir experiencias y afrontar de forma conjunta los principales desafíos sociales, con especial atención a los territorios más vulnerables.

Durante su intervención en la II Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Naciones Unidas, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, subrayó que los gobiernos locales "no deben limitarse a ejecutar políticas, sino asumir un papel protagonista como impulsores de cambio" hacia un desarrollo más justo y sostenible.

Caraballo destacó que "la transformación social comienza en los espacios más próximos al ciudadano, donde las administraciones locales conocen de primera mano la realidad cotidiana, donde las personas viven, trabajan y dialogan".

Canarias es la única comunidad autónoma que participa en esta cumbre, que se celebra 30 años después de la primera reunión, que tuvo lugar en Copenhague. Este encuentro -en el que además de Caraballo han estado presentes el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla- representa una oportunidad histórica para revisar y fortalecer el compromiso global con el desarrollo social. Y en este contexto, Canarias aporta un mensaje claro y cohesionado que refleja su realidad, sus avances y también sus desafíos en materia de desarrollo y bienestar social.

En este sentido, el viceconsejero Octavio Caraballo habló sobre la contribución de los gobiernos locales al desarrollo social y destacó que es preciso una dimensión social más sólida para contar con nuevos aliados a la hora de afrontar algunos retos de la Agenda 2030, como el cambio climático. "La sostenibilidad ambiental -señaló- no será posible sin justicia social. Y esa justicia solo puede construirse desde la cercanía, desde los territorios que dan rostro humano a las políticas públicas".

El viceconsejero insistió en que "no pueden pasar otros 30 años para celebrar una nueva cumbre mundial", ya que los acuerdos y alianzas que se forjen ahora son "clave para avanzar en la Agenda 2030 y responder a las demandas ciudadanas".

Cooperación entre iguales y proyectos insulares

Caraballo defendió la cooperación entre territorios con realidades similares y la creación de alianzas locales que se traduzcan en cambios reales. "Los pactos globales son necesarios, pero las alianzas locales son las que marcan la diferencia", sostuvo.

Como ejemplo, citó el proyecto Islas Responsables, impulsado por el Gobierno de Canarias para localizar y replicar iniciativas innovadoras y sostenibles que mejoren la calidad de vida en los territorios insulares. "Queremos que las islas sean laboratorios de soluciones: modelos de equilibrio entre desarrollo y respeto al entorno. Pensar desde lo local, actuar desde lo concreto, para inspirar lo global", añadió.

El viceconsejero también abogó por consolidar redes de diálogo entre regiones insulares y potenciar el talento joven, combinando la innovación tecnológica con la recuperación de espacios de encuentro social.

Alianzas para una migración segura y con futuro

La representación canaria en Doha puso especial énfasis en el papel de las regiones en la cooperación internacional en materia migratoria. Caraballo recordó que en Canarias se ha demostrado que el papel de los países no es suficiente para gestionar los movimientos migratorios "y por ello hemos dado un paso adelante estableciendo alianzas con Senegal, Mauritania, Gambia y Cabo Verde, a través de Tierra firme".

Este proyecto ofrece formación a los jóvenes en origen, a través de socios empresariales y locales, para que adquieran las habilidades y el conocimiento necesario, de manera que no se vean obligados a emigrar. Recordó que ya se ha sumado el País Vasco a esta iniciativa y se están buscando nuevos aliados.

Por su parte, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destacó el interés que Tierra Firme ha despertado en la Organización Mundial del Trabajo, asociaciones empresariales y sindicales internacionales, así como países de África, América Latina y Asia. "Su éxito radica en ofrecer formación y empleo digno, temas centrales en esta Cumbre de Desarrollo Social", añadió.

Compromiso con África y lucha contra la pobreza

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, resaltó que esta cumbre está permitiendo a Canarias conocer experiencias de éxito, así como, posibilidades de conectar proyectos de desarrollo "que nos permitan diseñar líneas de actuación para generar alianzas con las que ayudar a combatir las situaciones de extrema pobreza del continente africano". "Canarias, por su cercanía a África, dijo, no se puede abstraer de las situaciones de extrema pobreza y hambrunas cíclicas, además de los retos del cambio climático. Todo lo contrario, -apuntó el viceconsejero- el archipiélago está especialmente comprometido con el desarrollo del continente".

Canarias, en la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza

El Gobierno de Canarias también participó en la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, celebrada en paralelo a la Cumbre de Naciones Unidas. En este foro, Caraballo defendió mayor financiación para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria en África, como vía para frenar los procesos migratorios. La Alianza, creada durante la Cumbre del G20 de Río de Janeiro en 2024, cuenta ya con cerca de 200 miembros, entre ellos más de un centenar de países, además de la Unión Africana y la Unión Europea.