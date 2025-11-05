Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros desde este jueves
El aviso afecta a la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 00.00 horas del jueves, 6 de noviembre.
Así lo ha indicado el Ejecutivo regional, que agrega que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, la prealerta se activará en la costa norte y oeste de El Hierro, La PalmaLanzarote y Fuerteventura; además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
De esta manera, se espera mal estado del mar por oleaje de mar combinada de 2-3 metros con viento del norte y nordeste fuerza 4-5 (20-40 kilómetros/hora); marejada y mar de fondo del noroeste de 2-3 metros.
