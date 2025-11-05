Brote de sarampión en La Palma: Sanidad confirma 14 contagios y refuerza la vigilancia en Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha elevado a catorce los casos confirmados asociados al brote de sarampión detectado el pasado 20 de octubre en la isla de La Palma.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los seis nuevos contagios corresponden a tres menores de doce meses y tres adultos, todos ellos con síntomas leves y evolución favorable.

Estos nuevos positivos se suman a los ocho casos confirmados previamente, resultado del rastreo y seguimiento de contactos realizado desde que se notificaron los primeros contagios.

Origen del brote y casos vinculados en Tenerife

El caso índice se detectó en una persona en edad vacunal, relacionada con un profesional sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.

A partir de ahí, se confirmaron otros cinco casos relacionados, uno de ellos en Tenerife, con vínculo epidemiológico directo con el caso inicial registrado en La Palma.

La Dirección General de Salud Pública mantiene activos los protocolos de control, vigilancia y seguimiento para evitar la expansión del virus, y reitera la importancia de la vacunación frente al sarampión para garantizar la inmunidad colectiva.

Llamamiento a revisar la vacunación infantil

El sarampión se previene con la vacuna triple vírica (SRP), que también protege frente a la rubeola y la parotiditis.

Esta vacuna se administra en dos dosis, a los 12 meses y a los tres años de edad, y en Canarias la cobertura vacunal alcanza el 95 % en el primer año de vida.

La Consejería de Sanidad recuerda que deben revisar su estado vacunal:

Niños y niñas de tres años , para asegurar la segunda dosis.

, para asegurar la segunda dosis. Personas nacidas a partir de 1978 , que no hayan pasado la enfermedad ni tengan constancia de haber recibido ambas dosis.

, que no hayan pasado la enfermedad ni tengan constancia de haber recibido ambas dosis. Asimismo, se recomienda que el personal sanitario verifique su inmunización, dada su mayor exposición al virus.

Situación actual y datos recientes en Canarias

Durante 2024, Canarias notificó siete casos de sarampión, la mayoría importados o vinculados a importaciones.

En 2025, antes de este brote, solo se habían detectado dos casos aislados y dos vacunales leves, sin relevancia epidemiológica.

A pesar de la reaparición del virus, España mantiene el estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2017.

Sin embargo, en los últimos meses se han registrado 142 casos en once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, todos importados o relacionados con viajeros procedentes del extranjero, según datos del Ministerio de Sanidad.

El sarampión, una enfermedad muy contagiosa

El sarampión está causado por un morbilivirus y se transmite por el aire o por contacto directo con secreciones respiratorias.

Aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves, puede ocasionar complicaciones como neumonía, otitis o, en casos graves, encefalitis.

La vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar contagios y proteger tanto a la población infantil como a los adultos no inmunizados.