Tellado acusa a Torres de mentir en el Senado y reclama su dimisión como ministro

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha calificado este martes de “vergüenza” que Ángel Víctor Torres continúe como ministro de Política Territorial, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señale su relación “directa” con empresas vinculadas a la trama del caso Koldo. Además, Tellado ha asegurado que la Guardia Civil ha acreditado que Torres mintió en la comisión de investigación del Senado, lo que ha advertido “tiene repercusiones penales”.

Así se ha pronunciado el PP tras la publicación del informe de la UCO, en el que se recoge que Torres, cuando era presidente de Canarias, reclamó “pagos pendientes” a favor de la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos de mascarillas bajo sospecha de irregularidades. En uno de los mensajes recogidos por los investigadores, el actual ministro escribió a Koldo García: “Estoy encima de tu pago”. La UCO sostiene que García tenía una “influencia” que le permitía realizar este tipo de gestiones.

Una relación clarísima y directa de Torres

En una entrevista concedida a Telecinco, Tellado ha insistido en que Torres no debería participar en el Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa, sino haber presentado ya su dimisión tras las revelaciones contenidas en el informe. A su juicio, si no dimite, es el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debería cesarlo.

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 21 de enero de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

“El informe deja plasmada una relación clarísima y directa de Torres, intermediando por las empresas vinculadas a la trama de Koldo, Ábalos y Aldama, con la intención de beneficiarlas”, ha subrayado Tellado.

También ha recordado que Torres compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y ha afirmado que “ha quedado acreditado que mintió”, lo que según el dirigente del PP, tiene implicaciones penales. “Ángel Víctor Torres no puede seguir siendo ministro del Gobierno de España. Es una vergüenza para España, para el Partido Socialista y para el propio Gobierno. Es algo que genera una indignación generalizada en la sociedad española”, ha declarado.

Tellado ha criticado lo que ha definido como una “resistencia numantina” de Pedro Sánchez, al que acusa de estar “acorralado por sus propias miserias, por la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su entorno familiar”.

“Un gobierno podrido” y exigencia de elecciones

En este contexto, el secretario general del PP ha reiterado que el Ejecutivo debería asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales, para que los ciudadanos puedan decidir “libre y democráticamente” si quieren que Pedro Sánchez continúe como presidente o si prefieren “hacer un ejercicio de limpieza” y optar por “un gobierno honesto y honrado”.

Tellado considera que la ciudadanía exige “un poco menos de corrupción” al Ejecutivo actual, que ha calificado de “gobierno podrido” y que, en su opinión, “debió haber pasado a la historia hace ya tiempo”.

Según su análisis, Sánchez “se ha atrincherado en el poder” desde las elecciones generales de 2023, que el PP ganó en votos, “porque necesitaba los resortes del Estado para defenderse de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían”.