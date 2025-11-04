Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

La embarcación fue escoltada hasta el puerto de Granadilla

Imagen de archivo de un cayuco llegado a Canarias.

Imagen de archivo de un cayuco llegado a Canarias.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Cerca de 70 migrantes de origen subsahariano han sido rescatados este martes a unos seis kilómetros al sur de Tenerife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Este grupo de personas, del que todavía no hay un recuento exacto, fue localizado tras recibir Salvamento una llamada desde su propio cayuco, momento en el que se activó el Helimer 215, que ayudó a concretar la situación de la barcaza, y la Salvamar Alpheratz, que fue a su encuentro.

Noticias relacionadas y más

Tras localizar la embarcación, la Salvamar la escoltó hasta el puerto de Granadilla, donde les atenderá un operativo del Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
  2. El Gobierno de Clavijo confía en que la 'espantada' de Junts no afecte al decreto Canarias
  3. Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
  4. El 'hombre rana' más longevo de Canarias tiene 83 años y nació en el Realejo Alto
  5. Canarias mira al cielo este miércoles: esto sucederá con el cometa 3I/Atlas
  6. Los bares de Canarias perderán 130 millones por la falta de patrocinio de las cerveceras
  7. Canarias pagará a los autónomos las guarderías y dos meses de baja laboral
  8. El huracán Melissa pone en alerta al Atlántico: Canarias vigila posibles efectos del ciclón más potente de 2025

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

Los presupuestos de Economía para 2026 se vuelcan en los emprendedores y la inversión para fomentar el talento en Canarias

Los presupuestos de Economía para 2026 se vuelcan en los emprendedores y la inversión para fomentar el talento en Canarias

Los centros de menores critican la premura en el plan de reubicación de los niños con asilo

Los centros de menores critican la premura en el plan de reubicación de los niños con asilo

Canarias regresará este miércoles al otoño tras iniciar noviembre a más de 30 grados

Canarias regresará este miércoles al otoño tras iniciar noviembre a más de 30 grados

Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

Canarias bajará el IGIC al 5% cuando el presidente Sánchez flexibilice la regla de gasto

Canarias bajará el IGIC al 5% cuando el presidente Sánchez flexibilice la regla de gasto

Gael García Bernal, en la piel de Magallanes, llega a Tenerife en el cierre de las V Jornadas ProCine

Gael García Bernal, en la piel de Magallanes, llega a Tenerife en el cierre de las V Jornadas ProCine

¿Debes comer justo después de entrenar? El cardiólogo Aurelio Rojas da este consejo a los canarios que practican deporte

¿Debes comer justo después de entrenar? El cardiólogo Aurelio Rojas da este consejo a los canarios que practican deporte
Tracking Pixel Contents