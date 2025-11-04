Lienzo en piel (desnuda)

La desnudez del cuerpo es como una especie de retorno al estado primordial, reflexiona la artista Ana Lilia Martín Rodríguez (La Palma, 1963) acerca del cuerpo humano desprovisto de prendas o accesorios, cuya piel se convierte en un idealizado lienzo sobre el cual la escultora esculpe los conceptos que, con oficio y técnica, sostienen su idea del “necesario” despertar de la conciencia corporal en las sociedades actuales.

La brillante creadora palmera, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad de La Laguna, docente y, desde marzo de 2024, académica correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes -sección de Escultura-, destaca por representar el desnudo bajo una perspectiva alejada de los cánones de belleza imperantes en la sociedad actual tanto en sus creaciones escultóricas como en su obra gráfica. En la obra de Ana Lilia Martín se reconoce, asimismo, su vasta formación además de los procedimientos y la estrecha convivencia de los materiales y las técnicas con la forma y la idea que pretende transmitir.

“Mi relación con la escultura durante cuarenta y dos años ha ido marcando mi propio desarrollo como persona. Toda mi obra”, explica la artista, “se desenvuelve en un lenguaje que pretende colocar la figura humana en el centro de la experiencia”.

El cuerpo infinito, la aplaudida exposición de Martín Rodríguez, evidencia su visión del físico como “experiencia artística donde el cuerpo asume la función de espacio y del sentido del yo, como un lugar del cual se extraen recuerdos, vivencias y experiencias. Para mí el cuerpo y el mundo son uno; el cuerpo es un espacio de experimentación que interactúa con el medio”.

La creadora explica que “el discurso que hago desvela cuáles son los recursos que utilizo y caracterizan mi obra, tanto gráfica como escultórica tales como la maleabilidad palpable de la materia, el compromiso directo con el material, el fragmento como totalidad, las resonancias clásicas, el desnudo como seducción, el soporte o pedestal como parte integrante de la obra, o el cuerpo híbrido como recreación de la fusión de elementos de distinta naturaleza”.

Ana Lilia Martín, cuya producción creativa ha protagonizado exposiciones propias y colectivas, demuestra en cada obra su deseo “de acercar al espectador a mi forma de proceder y de entender el mundo que me rodea”.

“El ser humano ama su propia imagen y el desnudo aparece en mis obras como una proyección de la propia entidad humana. Nos reconocemos”, defiende, “en la propia anatomía y también es el elemento seductor por naturaleza. Desprovisto de cualquier vestimenta o elemento superfluo adquiere todo el significado: es comprensible, impresionante y, sobre todo, más auténtico. El desnudo, con su extraordinaria fuerza de convicción, se presenta ante mí como una puerta abierta a la exploración y”, finaliza, “a la búsqueda de la permanencia de lo humano”.