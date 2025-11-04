La jefa del servicio de Oncología Médica del HUC: «El cáncer de pulmón está creciendo en mujeres y debemos ponerle freno»

Juana Oramas es jefa del servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y participa en un proyecto nacional, impulsado por la biofarmacéutica PharmaMar, que pretende visibilizar el cáncer de pulmón. Esta patología siempre ha estado tradicionalmente asociada a los hombres y la inciativa tiene como objetivo analizar las posibles diferencias de género.

¿El cáncer de pulmón afecta por igual a hombres y mujeres?

Hemos visto que, en ambos casos, el de pulmón es el tercer tumor más frecuente en la población. La incidencia de este tipo de tumor siempre es más alta en hombres que en mujeres, en lo que se refiere a números brutos. Pero lo que estamos observando ahora es que esa línea en el género masculino –hasta ahora creciente– está empezando a descender. Y, por el contrario, está ascendiendo en mujeres. Esto es un indicador de que algo no está funcionando en la prevención femenina y debemos actuar para frenar esa curva.

"El tabaquismo es la principal causa de aparición del cáncer de pulmón, el 80% de los que padecen la enfermedad fuman"

¿A qué se debe este cambio de tendencia?

Primero es importante comprender que el tabaquismo es la principal causa de aparición del cáncer de pulmón, el 80% de los que padecen la enfermedad es por fumar. Con el paso del tiempo, esta costumbre ha pasado a ser mal vista, gracias a Dios. El varón siempre ha presentado mayor incidencia que la mujer porque siempre ha sido fumador. Sin embargo, las mujeres comenzaron a adquirir este hábito nocivo en la década de los 80 de una manera distinta y ahora es cuando estamos viendo las consecuencias. Aun así, repito, la incidencia en hombres siempre es más alta que en mujeres, pero vemos que en unos comienza a descender y en otras, en cambio, a aumentar. Por otro lado, hay un menor porcentaje de personas con este cáncer que no tienen su origen en el tabaco, sino en otros factores denominados como tumores mutados. Son poco frecuentes, pero normalmente son más recurrentes en mujeres que no fuman.

Mencionaba antes que las mujeres fuman de una manera diferente a los hombres...

Sí, siempre se ha minimizado la presencia de los cigarros en la mujer. Históricamente, por el papel que han desempeñado, su autopercepción, y la del resto, es de que fuman menos, ya sea porque no lo hacen en casa o con los niños delante. Pero quizás sí fuman la misma cantidad que los hombres cuando salen a la terraza, por ejemplo, o en otros contextos. Y es importante tener esto en mente para elaborar la historia clínica de la paciente.

"No todos los profesionales tenemos metido en la cabeza que las mujeres pueden tener también cáncer de pulmón, precisamente porque su incidencia, hasta hace poco, se daba principalmente en hombres"

¿Puede que ese estigma haya afectado al diagnóstico de las mujeres?

No todos los profesionales tenemos metido en la cabeza que las mujeres pueden tener también cáncer de pulmón, precisamente porque su incidencia, hasta hace poco, se daba principalmente en hombres. Siempre debemos hacer un sobreesfuerzo de mantener eso en la cabeza. Muchas veces no se asocia un catarro o una neumonía a la presencia de la enfermedad en mujeres, al contrario que con los hombres. Son varios factores epidemiológicos que los profesionales tenemos que tener en cuenta para intentar obtener un diagnóstico temprano. Y a raíz de este hallazgo hemos puesto en marcha un proyecto para frenar ese aumento y analizar el comportamiento de la patología en el género femenino.

¿En qué consiste ese proyecto?

Es el proyecto Clarisse. Se trata de una iniciativa a nivel nacional que pretende recabar datos desde 2019 hasta 2024 sobre las características clínicas y el estadio de las mujeres con cáncer de pulmón. Participan 29 investigadores de todas las comunidades autónomas. Comenzamos este año y esperamos para el próximo ofrecer datos concretos, ya que hasta ahora no había un estudio retrospectivo que analizara punto por punto el diagnóstico en el género femenino.

"Pese a que la incidencia del de pulmón es más baja que otros cánceres más frecuentes, la letalidad de la enfermedad no lo es y las largas supervivencias son prácticamente inexistentes"

¿En qué se diferencia este cáncer de otros más frecuentes?

El cáncer de pulmón ocupa el tercer puesto entre los tumores más frecuentes y hay otros que muestran mayores tasas de incidencia como, por ejemplo, el de próstata y colon en hombres. O el de mama, en primer lugar, y también el de colon en un segundo puesto en mujeres. Lo que ocurre con el cáncer de pulmón es que muestra unos altos índices de mortalidad. Son tumores que se diagnostican en estados muy avanzados y la probabilidad de curación es muy baja. Por ejemplo, una persona con cáncer de mama tiene una probabilidad muy alta de curarse. Incluso si el tumor es metastásico, puede tener una larga supervivencia (entre diez y 20 años). El de pulmón no. Pese a que la incidencia es más baja, la letalidad de la enfermedad no lo es y las largas supervivencias son prácticamente inexistentes.

¿Los pacientes con cáncer de pulmón son distintos a otros pacientes oncológicos?

Sí, son pacientes que no se suelen quejar y que no reclaman exigencias de ningún tipo. Esto tiene una explicación: se sienten culpables de tener la enfermedad. Como mencioné antes, fumar es la principal causa de aparición del cáncer de pulmón. Socialmente, está presente el pensamiento que es una enfermedad que en cierto modo se busca, e incluso ellos mismos llegan a pensar eso –aunque nadie se los diga–. Pero la realidad es el que el tabaco es una adicción y tanto la sociedad como el sistema de salud son los que deben poner los medios para frenar y tratar esa dependencia.

¿Hay suficientes campañas y acciones de prevención en Canarias?

El sistema de salud está integrando consultas de deshabituación tabáquica, pero aún están verdes. Estamos empezando y eso es bueno. Pero aún hacen falta psicólogos, neumólogos y más recursos para tener una consulta completa. Por otro lado, hay que hacerle llegar a la población que fumar es una adicción que acarrea graves consecuencias. Ya no hay tantas campañas de prevención del tabaco a nivel educativo ni carteles. Debemos ser más proactivos en este aspecto porque cada vez se empieza a fumar antes y eso se ve en adolescentes de 13 años con vaper. Entonces, tanto las campañas de medicina preventiva como los cribados poblacionales constituyen esas patas esenciales en la lucha contra este tipo de cáncer.