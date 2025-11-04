Interceptan un cayuco con 112 migrantes en aguas de El Hierro
En la embarcación viajaban 103 hombres y nueve mujeres
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Un cayuco con 112 personas a bordo ha llegado este martes al puerto de La Restinga (El Hierro) tras ocho días de travesía desde Gambia, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia en la isla.
El cayuco fue detectado por el radar del sistema de vigilancia SIVE cuando se encontraba a unos 6,5 kilómetros de la costa del sur de El Hierro, por lo que se envió a su encuentro a la Salvamar Diphda, que lo acompañó hasta el muelle.
A bordo viajaban 103 hombres y nueve mujeres procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.
Sus ocupantes han manifestado a las asistencias sanitarias que partieron hacia Canarias hace ocho días desde Barra, localidad de Gambia situada a unos 1.600 kilómetros de navegación de El Hierro.
