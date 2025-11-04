Iñaki Gabilondo (periodista): «A mí no me marcó la muerte de Franco, a mí me marcó su vida»

El periodista Iñaki Gabilondo visita la Universidad de La Laguna (ULL) dentro del ciclo Para la libertad. España después de 1975, con el que la institución académica quieren conmemorar el medio siglo desde el comienzo de la transición democrática. Gabilondo mantendrá este miércoles 5 de noviembre un diálogo con estudiantes universitario y público asistente en el Aulario de Guajara.

¿Qué destacaría de los encuentros como el que hoy protagoniza con el alumnado de la ULL?

Estas actividades me permiten ir viendo cómo van cambiando los chicos, su manera de entender las cosas, sus expectativas y sus esperanzas, que ahora son pocas. Me gusta mucho y me resulta muy agradable estar con ellos.

¿Y qué saben de la transición los jóvenes actuales?

Hasta hace poco tiempo, hasta el 15-M, en 2011, la transición era como un tiempo que había estado muy bien en la historia de España, que había dado paso a la democracia tras la dictadura. Había sido imperfecta, pero se habían hecho muchas cosas y existía cierto acuerdo en torno al tema, tanto de la derecha y como de la izquierda. A partir del 15-M, se comenzó a criticar abiertamente el bipartidismo y la transición ya no solo era una operación imperfecta, sino que era un cuento chino del régimen franquista. Esa tesis ha cuajado y ha dejado a la transición en una posición muy delicada. De manera que cuando llega un momento como este aniversario, la gente encuentra un asunto muy pisoteado. Eso nos enfada a los que fuimos testigos de aquello, tanto a los de derechas como a los de izquierdas. Es absolutamente injusto porque fue una operación dificilísima que salió bien, pero que también podría haber salido mal. La transición fue puesta en marcha por una generación que no tenía ni idea de cómo se hacía política, porque no tenía experiencia y porque la estructura del régimen franquista aún era fuerte. Nosotros lo vivimos con pasión y entendimos lo meritorio de cada paso. Ahora celebramos este 50 aniversario en el centro de una bronca política de categoría.

«La transición no puede ser tan mala si tantas personas tratan de hacerse con el mérito»

Dada la polarización política tan radical que existe en la actualidad, ¿cabría esperar un entendimiento y colaboración como los de la transición en un futuro próximo?

Sospecho que las fuerzas políticas no van a tener especial dificultad en pactar para llevarse su trozo de la tarta de cumpleaños sin mojarse demasiado. A la gente yo le pondría delante la fotografía de los Pactos de la Moncloa porque fue un bálsamo para la sociedad. Aunque la gente no conociera exactamente el acuerdo al que se había llegado, había entendimiento. Estamos ante un momento en el que cabría hacer una reflexión interesante sobre el tiempo presente, que es muy complicado y en el que es necesario ese elemento de la moral colectiva con la memoria de la transición presente.

¿Qué papel juegan las nuevas generaciones en la conmemoración de la transición?

Los jóvenes, ahora mismo, no pueden estar bien informados porque no les interesa absolutamente nada. Se necesitan al menos cinco minutos para contar algo pero, al minuto, los jóvenes se aburren de escuchar. Para ellos, la transición es algo del Pleistoceno. Por otra parte, tampoco me parece demasiado grave. Más grave me parece que los adultos con responsabilidad estén librando una batalla a puñetazos.

Iñaki Gabilongo durante su encuentro con los medios de comunicación. / Arturo Jiménez

¿Qué recuerdo, persona o momento no podría faltar en esta conmemoración?

Estamos en una época tan jorobada que incluso la búsqueda de méritos se ha convertido en un elemento de combate. Se suele decir que la victoria tiene mil padres y la derrota es huérfana y creo que la transición no es tan mala si tantas personas tratan de hacerse con el mérito. Pero creo que justamente eso tendría que evitarse porque esa maniobra tuvo mucho de coral.

¿Cómo marcó la muerte de Franco y la transición el desarrollo de su carrera?

A mí no me marcó la muerte de Franco, a mí me marcó su vida, porque cuando murió yo tenía 33 años y tres hijos. Era un adulto joven, pero un adulto. Yo lo que buscaba era vivir un día en un país como lo era entonces Francia, Italia, Bélgica u Holanda, países en los que había información y libertad, donde la gente podía pensar lo que quería, decir lo que quería, querer y tener su propia identidad. Haber vivido tantos años en un régimen en el que las cosas eran obligatorias o estaban prohibidas, cambia mucho la vida.

«La democracia está en crisis y envejecida; es una herramienta fundamental pero tiene algo de roña»

¿Cómo le marcaron aquellos años a nivel periodístico?

No podíamos hacer información. Radio Nacional daba el único programa informativo que se oía en España y cuando Franco murió y el país comenzó a cambiar, comenzamos a ingeniar cosas. A todos esos chicos que ahora están tan anhelantes y quieren que llegue el pasado, yo estoy encantado de contarles cómo era aquello para que lo valoren.

Precisamente, ¿cómo valora la situación actual de España?

Creo que estamos ante una crisis de la democracia, que está envejecida y, aunque es una herramienta fundamental, tiene algo de roña, y necesita ser actualizada y engrasada. Los partidos políticos tienen que leer de otra manera su papel porque no resuelven problemas y de ahí surge la impugnación al sistema, que abraza las voces más radicales. Y eso está ocurriendo en el mundo entero, las democracias están quedando superadas por la complejidad de los problemas de la humanidad y no se están adaptando con habilidad. Es por eso que la gente se agarra a los elementos más radicales. No creo que la gente esté defendiendo tanto ese modelo radical, sino que es más una denuncia hacia el modelo del que quieren escapar. Es una pena que la única luz en el horizonte sea la de los que sueñan con un futuro como el pasado, en vez de anhelar un futuro progresivo.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esa situación?

Los medios de comunicación están nadando en ese mar. Ya no se sitúan arriba analizando el asunto, sino que están braceando con grandes apuros económicos. Están muy preocupados por cómo salir del agujero y ya no son esos entes que se dirigen a los que mandan para exigirles responsabilidades. Ya no hay medios de comunicación de masas porque los medios de comunicación de masas son TikTok o las redes sociales. Saldrán a flote pero todavía no.

Las nuevas generaciones de periodistas con las que se puede encontrar durante los encuentros que protagoniza en las universidades, ¿le dan buenas sensaciones?

Se quieren suicidar, pero es cierto que también se quieren suicidar los médicos, los abogados, los bomberos y los futbolistas de segunda división. Quiero decir que vivimos en un momento de tanta inestabilidad y solo somos capaces de ver nuestra piedra en el zapato, pero todo el mundo tiene la suya. Están desanimados porque tienen una visión muy cerrada de las cosas.

Precisamente el mismo día que llega a Tenerife estaba prevista la visita de Vito Quiles a las universidades públicas canarias, aunque finalmente ha decidido retrasar su gira. ¿Qué opina de esta iniciativa?

Es un provocador y de eso ha habido miles de millones en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que es muy difícil no caer en la trampa de la provocación.