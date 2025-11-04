Gael García Bernal, en la piel de Magallanes, llega a Tenerife en el cierre de las V Jornadas ProCine

Tras recibir el pasado sábado 1 de noviembre, en la Seminci, la Espiga de Oro a Mejor película ex aequo con Mastermind, Magallanes, la coproducción canaria y nueva película del director filipino Lav Diaz, se estrena este miércoles 5 de noviembre en las Islas con un pase en TEA Tenerife Espacio de las Artes, a las 19:00 horas, en el marco de la clausura de las V Jornadas ProCine del Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC). La cinta recientemente premiada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid es, además, candidata por Filipinas a los Premios Oscar a Mejor película internacional. Protagonizada por Gael García Bernal en el papel del navegante portugués Fernando de Magallanes, es una coproducción entre Portugal, Francia y España, con participación de Andergraun Films (Cataluña) y El Viaje Films (Canarias), y su estreno en las Islas contará con la presencia de la productora Montse Triola, de Andergraun Films, quien además intervendrá con la clase magistral Do it yourself (But don't do it alone). Anti-método de producción cinematográfica.

La productora catalana hablará en esta clase magistral que se desarrollará en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la tarde del miércoles sobre su particular visión del mundo de la producción. "Es una frase muy usada pero también muy acertada", explica Montse Triola sobre el título de su intervención, que resume que "es necesario reinventarse en cada nuevo trabajo para superarse, pero ante todo hay que contar con un buen equipo".

Producción creativa

En esta línea, Triola insiste en la idea de la producción creativa, que va más allá de productores que únicamente aportan financiación para una película y que, por el contrario, se sitúan muy cerca de la dirección y la creación de contenido. "Esa concepción está muy relacionada con el cine de autor", explica la catalana. Precisamente así fue como surgió Andergraun Films, una productora con un firme compromiso con el cine de autor y de vanguardia.

Montse Triola. / El Día

Las ganas de hacer películas que a ella misma le gustaría poder ver son las que mueven a Triola para embarcarse en un nuevo proyecto cinematográfico. Y en este sentido celebra la decisión de las instituciones que financian estos proyectos, así como las producciones internacionales, los festivales, el público o las plataformas, que cada vez más propician que el cine vaya evolucionando y se descubran nuevas maneras, nuevas imágenes y nuevos autores.

'Magallanes'

En Magallanes, a través de la interpretación de García Bernal, el público podrá conocer al navegante portugués que se rebeló contra el poder del rey por no haber apoyado sus sueños de explorar el mundo. El marino no se rinde y convence a la Corona española para que apoye su expedición a las tierras de Oriente. El viaje, plagado de hambre y motines, lleva a la tripulación al límite de sus fuerzas. Al llegar a las islas del archipiélago malayo, Magallanes se obsesiona con la conquista y la conversión, lo que desencadena violentos levantamientos que escapan a su control. Además de ser seleccionada como representante de Filipinas para los Oscar, la coproducción con participación canaria ha sido seleccionada para las secciones oficiales de los festivales de Cannes y Toronto.

Un fotograma de 'Magallanes'. / El Día

Así, en cuanto a Magallanes, reconoce que le llamó la atención la posibilidad de coproducir la cinta dado el carácter internacional de la propia historia. "Todo tenía sentido para mí porque Magallanes era portugués y viajó a España, desde donde inició toda su aventura pero es que, además, se trata de una película dirigida desde el punto de vista filipino y todo me resulta extremadamente único". En este sentido, celebra que las instituciones nacionales estén cada vez más abiertas a financiar coproducciones internacionales dirigidas además por cineastas extranjeros y aunque la aportación española sea minoritaria.

Además, las coproducciones internacionales permiten que las películas sean más grandes, gracias a la inyección económica. "Lo primordial es que todos los países que participen tengan algo que ver con el proyecto, para que sea un producto realmente orgánico y no quede como algo prefabricado", reflexiona Montse Triola.