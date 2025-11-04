Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Debes comer justo después de entrenar? El cardiólogo Aurelio Rojas da este consejo a los canarios que practican deporte

El cardiólogo se ha encargado de desmentir el mito de que hay que comer después de entrenar

Aurelio Rojas resuelve la duda sobre si comer despúes de realizar ejercicio

Aurelio Rojas resuelve la duda sobre si comer despúes de realizar ejercicio / ED

Helena Ros

Helena Ros

Durante años, se ha intentado transmitir la idea de que hay que comer justo después de realizar actividad física para aprovechar la llamada `ventana anabólica´, el supuesto periodo de 30 minutos en el que el cuerpo absorbe mejor los nutrientes.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido por su labor divulgativa acerca de la salud cardiovascular, ha desmontado este mito en su último vídeo, donde xplica que esta fase puede extenderse hasta 48 horas.

Una hormona clave

Según Rojas, tras el ejercicio el organismo activa una hormona llamada FGF21, que actúa como antiinflamatorio natural, mejora la sensibilidad a la insulina y protege las células del envejecimiento.

Sin embargo, comer inmediatamente después de entrenar, especialmente azúcares o carbohidratos rápidos, puede interrumpir antes de tiempo ese proceso beneficioso.

Cuánto tiempo hay que esperar para comer

"Durante años pensamos que había que comer justo después de entrenar. De hecho, sigo viendo muchísima gente con el batido en el gimnasio", asegura el cardiólogo.

Sin embargo, la realidad es otra, ya que cuando entrenas los músculos son más sensibles a los nutrientes, pero esa sensibilidad dura hasta 24 o incluso 48 horas. Por lo tanto, el cardiólogo recomienda a las personas que entrenen por salud, fuerza o composición corporal esperar entre 45 o 60 minutos antes de comer.

De esta forma, se potencia la acción del FGF21 y se mantiene activa la quema de grasa y la regeneración celular.

"Si eres deportista de élite o de alta intensidad, comer enseguida tiene sentido porque debes reponer glucógeno", afirma Rojas.

