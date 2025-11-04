Canarias regresará este miércoles al otoño tras iniciar noviembre a más de 30 grados

Canarias regresará este miércoles al otoño. Tras tres días de temperaturas inusualmente altas para la época - este martes se han superado los 34 grados en algunas zonas-, el Archipiélago recuperará este miércoles el frescor típico de noviembre. A partir de mañana los termómetros volverán a marcar máximas de 25 grados y un cúmulo de nubes visitará las Islas pudiendo dejar, incluso, alguna que otra lluvia.

Los cielos han amanecido este martes tan calurosos como el domingo y el lunes. Desde primeras horas de la mañana, la calima cubría todas las medianías, donde se hizo notar el bochorno cuando apenas acababa de salir el sol.

Un mar de nubes sobre el agua

De hecho, la diferencia de temperaturas entre el frío nocturno acumulado en el mar y la masa de aire cálido llegada del continente africano fue tal que llegó a provocar una caída del mar de nubes - lo que se denomina neblinas de advección-, a apenas 300 metros de altitud.

Este fenómeno, que fue divisado a primeras horas de la mañana en distintos puntos del Archipiélago, es fruto de un "desplome" de la inversión térmica como consecuencia de la interacción entre la masa de aire continental seca y cálida y el frío acumulado durante la noche en las costas.

Mar de nubes en el norte de Tenerife /

La capa de inversión térmica se suele alzar sobre los 1.200 metros en invierno y unos 700 metros en verano y es lo que provoca el característico mar de nubes canario que se puede visualizar desde la cumbre. Aunque se trata de un fenómeno puntual, ya hay estudios que han observado que el mar de nubes ha descendido 100 metros en el último siglo debido al efecto del cambio climático. Se espera que la capa de inversión térmica siga descendiendo en altitud debido al calentamiento de las cumbres, lo que dejaría desprotegidos los bosques canarios de la laurisilva del calor y los incendios.

El horno de España

Canarias se ha convertido así este martes en el horno de España. No en vano, en ningún otro lugar del país se han alcanzado temperaturas tan altas como en el Archipiélago, que registró máxima alcanzada en La Laguna, Tenerife, de 34,9 grados. Le siguió la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, donde se registraron 34,1 grados.

Regreso a la normalidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un descenso notable de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas gracias a la entrada de una masa de aire fresco llegado desde el norte.

La calima se mantendrá en medianías y zonas altas durante la mañana, pero disminuirá en las islas occidentales a partir de la tarde cuando también tenderá a la nubosidad y a las precipitaciones débiles. El descenso de temperaturas seguirá el jueves, cuando también se hará patente en las zonas de interior. Para el resto de la semana, la Aemet espera días más encapotados, frescos y con posibilidad de lluvias débiles.

Alerta por incendios

De forma extraordinaria, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó la situación de emergencias ayer y declaró la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. El resto de islas permanece en la prealerta en las islas occidentales.

Esto supone, en el caso de Tenerife, la prohibición de quema en el monte. Además, el Cabildo insular recomienda que se extremen las precauciones en las áreas recreativas y exteriores, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.