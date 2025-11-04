Canarias bajará el IGIC al 5% cuando el presidente Sánchez flexibilice la regla de gasto

No es la primera vez que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, desliza la idea de que el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo mantiene su promesa electoral de bajar el IGIC del 7% al 5%. Este martes lo volvió a asegurar en sede parlamentaria, durante el primer debate 'cara a cara' con la oposición sobre el proyecto de ley de los presupuestos de Canarias para 2026, las terceras cuentas regionales que elabora sin esa rebaja generalizada, como recordaron los empresarios la pasada semana y PSOE y NC-Bc este martes: "es verdad que no bajamos el IGIC al 5 %, pero desde que podamos hacerlo porque el Gobierno de España tenga a bien flexibilizar la regla del gasto y amoldarla a las nuevas normativas europeas, nos lo plantearíamos".

Por tanto, a los grupos de la oposición no les extraña que las palabras de Asián alienten que, al ser los penúltimos presupuestos de la presente legislatura, esa rebaja se haga realidad en las cuentas para 2027, "que es año electoral".

El debate que escenifica el 'pistoletazo de salida' de la tramitación parlamentaria para aprobar los presupuestos, que culminará el 16 de diciembre, basculó en dos ideas que resumen lo que tanto para el Gobierno como para la oposición suponen las cuentas del próximo año. ¿Son "ilusionantes" o "una oportunidad perdida"? ¿Son "pesimistas" o "prudentes"? ¿"Profundizan en las desigualdades económicas" o "ponen primero a la gente y aseguran el mañana donde más se necesita"?

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, durante su comparecencia en el Parlamento / Ramón de la Rocha /Efe

Por lo pronto, a la anunciada enmienda a la totalidad de los socialistas -que fue ratificada durante el debate- se sumarán la de NC-BC y Vox, cuyos portavoces confirmaron al término de la jornada que pedirán la devolución al Gobierno del proyecto presupuestario de Asián.

Primer 'cara a cara'

En esas dualidades se movieron los distintos portavoces después de que Asián, defendiera que las cuentas ascienden a 12.491 millones, lo que supone un incremento del 7% -813 millones de euros más respecto a 2025-, con destino a incrementar las políticas sociales mientras que los grupos de la oposición incidieron en que casi cinco de cada diez euros de crecimiento irán a pagar nóminas, pues el gasto no productivo se incrementa mientras que las inversiones decrecen. En concreto, se incrementan un 8% los gastos de personal y solo crece un 4% la inversión.

"El Gobierno renuncia a ser tractor de la economía, reduce los recursos para I+D+i, recorta programas de empleo y vivienda y sigue asfixiando a las universidades públicas a la vez que aumenta un 311% el gasto en asistencia política al presidente y un 275% en propaganda institucional", resumió el socialista Manuel Hernández. Como contrapartida, el nacionalista José Miguel Barragán sentenció que “crece porque impulsa la economía y el empleo y cuida porque blinda los servicios que sostienen la vida diaria de las familias".

"Modelo periclitado"

En parecidos términos a los usados por el PSOE, la canarista Esther González incidió que el aumento en Presidencia es igual al que existe para invertir en vivienda en plena emergencia habitacional, lo que a su juicio demuestra "más inversión en propaganda que en vivienda".

También Javier Nieto (Vox), criticó el "modelo periclitado" de elaborar unos presupuestos más centrados en gastar que en ejecutar, que a su juicio "es lo mismo que hizo el PSOE y el 'pacto de las flores'.

Matilde Asián saluda al término de su comparecencia al vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez. / Ramón de la Rocha /Efe

Críticas de ASG y AHI

Lo que fue más sorprendente es que dos de los socios del cuatripartito, ASG y AHI, también criticaran las cuentas elaboradas por Hacienda. En el caso del herreño Raúl Acosta, pidió mayor "equilibrio territorial, para que las islas no capitalinas no queden fuera de la política de vivienda pública ni de los programas de rehabilitación urbana", consideró insuficientes las rebajas en IGIC y ITP para la compra de la primera vivienda y cuestionó que los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) se usen como un "artificio contable" para "engordar" inversiones insularizadas que difícilmente van a poder ser ejecutadas en menos de un año.

Por su parte, Melodie Mendoza demandó una "política fiscal específica" para las islas no capitalinas, que se rebaje el IGIC a las residencias de estudiantes: ASG "va a trabajar mucho para mejorar los presupuestos mediante enmiendas", advirtió.