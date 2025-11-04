Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales ante un episodio de calor inusual en pleno noviembre

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha elevado este lunes la situación a alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canarias, manteniendo la prealerta por el momento en El Hierro, La PalmaLa Gomera y Tenerife tras analizar los últimos informes meteorológicos.

La medida entra en vigor desde las 10:00 horas del 4 de noviembre, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), según lo dispuesto en el Decreto 60/2014, de 29 de mayo.

Sobre la alerta

El Ejecutivo regional advierte de que las islas experimentarán temperaturas anormalmente altas para estas fechas, que podrían superar los 30 ºC en medianías, acompañadas de humedades relativas por debajo del 30 % desde los 400 metros de altitud.

El fenómeno viene asociado a una masa de aire cálido y seco del sur y a la posible entrada de calima ligera, que incrementará el riesgo de ignición y propagación de incendios.

Los vientos soplarán flojos, con componente este y sur, aunque a partir del miércoles a mediodía se prevé un giro hacia el régimen de alisios, lo que podría moderar las temperaturas. La presencia de una inversión térmica a cotas bajas dificultará la ventilación y favorecerá la acumulación de calor en zonas de medianías, especialmente en los sectores sur y suroeste de Tenerife y Gran Canaria.

Brigadistas sofocan las llamas del incendio forestal en Galicia. / EFE / Brais Lorenzo

Recomendaciones ante el riesgo de incendios

Cómo prevenir:

Es muy probable que las Autoridades locales hayan prohibido hacer fuego en época de verano y no haya autorización ni para quemar rastrojos, ni para utilizar barbacoas, (ni tan siquiera en las áreas recreativas habilitadas a tal efecto).

en época de verano y no haya autorización ni para quemar rastrojos, ni para utilizar barbacoas, (ni tan siquiera en las áreas recreativas habilitadas a tal efecto). En caso de vientos fuertes y altas temperaturas, hay que abstenerse de encender fuego en el exterior, ni siquiera en barbacoas, jardines o parcelas privadas.

ni siquiera en barbacoas, jardines o parcelas privadas. No tire cerillas, fósforos o colillas. Tampoco tire papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio.

Tampoco tire papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio. En zonas forestales n o utilice desbrozadoras , motosierras, grupo de soldadura o amoladora.

, motosierras, grupo de soldadura o amoladora. En épocas de riesgo de incendios, para adentrarse en el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación, caminos alternativos y procurar caminar siempre por zonas de gran visibilidad. Si va a practicar senderismo, en especial en compañía de mayores y niños, procure no salirte de los circuitos señalizados.

No acampe nunca fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. En caso de incendio podría quedar rodeado por el fuego.

Cómo actuar:

Si ve un incendio, llame siempre al teléfono de emergencias 1-1-2.

1-1-2. Observe la dirección del fuego y prevea rápidamente una vía de escape.

y prevea rápidamente una vía de escape. Si el foco es pequeño, trate de apagarlo batiéndolo con ramas, echándole agua o tierra.

batiéndolo con ramas, echándole agua o tierra. Si no es posible apagarlo, no corra ladera arriba, trate de alejarse bajando por las zonas laterales, y en sentido contrario al viento.

bajando por las zonas laterales, y en sentido contrario al viento. Mantenga la calma , no corra, prestando atención al terreno que pisa.

, no corra, prestando atención al terreno que pisa. Si puede, diríjase a zonas desprovistas de vegetación o ya quemadas . No huya hacia hondonadas o barrancos.

. No huya hacia hondonadas o barrancos. Vigile la dirección del viento y sus posibles cambios.

y sus posibles cambios. Si hay humo en la zona, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo.

No intente atravesar a pie o en vehículo las zonas con fuego o humo, porque la falta de visibilidad puede hacerte sufrir un accidente.

las zonas con fuego o humo, porque la falta de visibilidad puede hacerte sufrir un accidente. Evite llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas. En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.

Desde la Dirección General de Emergencias se recuerda que estas condiciones aumentan significativamente el riesgo de incendios forestales. Se recomienda evitar el uso de fuego en zonas rurales o forestales, no arrojar colillas ni residuos combustibles y seguir en todo momento los consejos de autoprotección difundidos por el Gobierno de Canarias.