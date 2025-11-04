Binter renueva su alianza con Foresta para reforestar Canarias y proteger su biodiversidad
El acuerdo permitirá nuevas acciones de restauración ecológica y sensibilización en Gran Canaria y Tenerife
La aerolínea Binter ha renovado su colaboración con la Fundación Foresta para continuar impulsando la reforestación de los ecosistemas canarios y promover la sostenibilidad ambiental en el archipiélago. Esta alianza, activa desde hace años, permitirá desarrollar nuevas jornadas ambientales en Gran Canaria y Tenerife, centradas en labores de repoblación, riego y mantenimiento de áreas con necesidades ecológicas específicas.
Gracias a este acuerdo, se continuará trabajando en la recuperación y conservación de espacios forestales, contribuyendo a la supervivencia de las especies plantadas y al fortalecimiento de los ecosistemas insulares. Además, se impulsarán proyectos de investigación sobre técnicas de restauración, control de especies invasoras y prevención de incendios forestales.
En paralelo, Binter mantendrá su labor de concienciación a través de campañas y mensajes ambientales, con el objetivo de visibilizar la importancia de conservar el patrimonio natural de Canarias y dar a conocer el trabajo que Foresta lleva desarrollando desde hace 26 años.
Alicia Rodríguez, directora de la Fundación Foresta, destaca la relevancia de establecer colaboraciones estables con impacto directo en el territorio. “La continuidad de este acuerdo demuestra que el compromiso ambiental de las empresas puede ir más allá de las palabras. Gracias a empresas como Binter, seguimos recuperando espacios naturales y fomentando una conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar nuestros bosques”, señala Rodríguez.
Por su parte, Miguel Ángel Suárez, director Comercial, de Marketing y Comunicación de Binter, subraya el valor de esta alianza: “La sostenibilidad es uno de los pilares en los que trabajamos y la colaboración con Foresta nos permite hacer equipo e implicarnos en la restauración de los espacios naturales de Canarias, por lo que, para nosotros, este acuerdo cumple un triple objetivo”.
Sobre la Fundación Foresta
La Fundación Canaria para la Reforestación es la única entidad privada que desarrolla acciones propias de reforestación en las islas. Fundada en 1998, Foresta centra su labor en la recuperación de masas forestales históricamente deforestadas, la conservación del patrimonio medioambiental canario y la lucha contra la desertificación. Además, promueve programas de empleo verde, formación ambiental y educación, fomentando la colaboración público-privada para lograr una restauración efectiva del entorno natural.
