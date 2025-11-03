Bayfo de Oro, un premio muy canario para el mejor caricaturista del año

¿Sabías que los mejores caricaturistas de Canarias cuentan con un premio específico? Este es el Bayfo de Oro y, aunque es probable que sí sepas de su existencia, puede que no conozcas del todo su historia.

Y sería normal, puesto que este galardón estuvo prácticamente 50 años sin entregarse, por lo que su historia reciente es bastante corta. Pero, a pesar de ello, es muy interesante, sobre todo, teniendo en cuenta las personas que lo han recibido.

El creador de contenidos tras la cuenta @historiaparagandules ha querido compartir con todos sus seguidores la historia de este galardón, que se entregó por primera vez en 1964 en Las Palmas de Gran Canaria.

Historia del Bayfo de Oro

El Bayfo de Oro es un galardón que reconoce al mejor caricaturista del año en Canarias.

La primera edición se celebró en 1964 en Las Palmas de Gran Canaria y se concedió al caricaturista tinerfeño Paco Martínez. Un año más tarde es Eduardo Millares Sall 'Cho Juaá' quien obtiene dicho galardón y no se vuelve a reconocer un nuevo Bayfo de Oro hasta el 8 de marzo de 1968, fecha en la que Rafaely es reconocido como el mejor caricaturista del año.

En este 1968 fue la última entrega a la que siguió un parón de más de 50 años, hasta que se creó la Asociación de Caricaturistas y Humoristas Gráficos de Canarias 'Se nos fue el baifo'. Esta entidad, explica el creador de contenidos, "luchó para que el premio se volviese a entregar en 2020".

Premio retomado

En ese 2020, en el que además se modificó la estatua, el premio recayó, a título póstumo, en Harry Beuster. En 2021 se lo entregaron a Juan Galarza y el último lo ganó Néstor Dámaso del Pino en 2024.

¿Quién será el próximo premiado?