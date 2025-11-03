Del glamour global a las raíces canarias: Andrés Alonso, 30 años embelleciendo el mundo
Más de 30 años de experiencia avalan a este grancanario cuya carrera ha desarrollado en Italia, Londres y España. Destacado colaborador en revistas de moda y pasarelas, también trabajó en el Centro Dramático Nacional y formó parte del equipo de una producción premiada con un MAX de Teatro
Inicios. “Siempre supe que mi profesión sería la belleza. Me enamora la fuerza que tiene en el mundo, desde las mujeres jirafas hasta las más cool de las urbanitas en cualquier ciudad del mundo”.
Influencias. “Mis referentes de belleza son bastante eclécticos, desde el hombre o la mujer contemporáneos hasta las más famosas figuras del cine o la música”.
Facetas. “Tanto mi labor como peluquero como la de maquillador se complementan de cara a crear una imagen completa. Ambas son muy importantes; dos caminos diferentes pero muy relacionados”.
Calidad. “En Canarias hay muy buen nivel profesional en el ámbito de la belleza pero como sucede en otras profesiones están yéndose de las Islas, como en su momento me fui yo, para poder desarrollarse como profesionales. Aquí por desgracia no se tiene en cuenta la profesionalidad de las y los canarios aunque al mismo tiempo se alaba la de los foráneos por el simple hecho de ser de fuera de aquí. Eso lo vemos en cada producción que se hace en el Archipiélago: directores de imagen canarios hay muy pocos aunque estén sobradamente formados para serlo y lo digo por experiencia propia”.
Favoritos. “Mi maquillador de cabecera en Pablo Iglesias Beauty con quien trabajé mucho en mis años en Madrid. Es maquillador de Penélope Cruz y muchas celebridades más como Isabel Presler o Bibiana Fernández. Como peluqueros admiro a Tony & Guy (Londres), Desaange (Francia) o Rossano Ferretti (Italia). Tuve la suerte de trabajar con los tres”.
Cuidados. “Cuido bastante mi aspecto porque forma parte de mi estilo de vida. Hago mucho deporte ahora casi en exclusiva para participar en carreras que además me dan la oportunidad de viajar o conocer más a fondo Gran Canaria, un tesoro mundial”.
Comida. “Como muchísimo y en especial adoro la pasta, herencia de mi estancia en Italia”.
Bebida. “Soy muy cervecero”.
Libro. “La mancha, de Enrique Aparicio, una historia maravillosamente contada sobre acoso, mudanza a la gran cuidad y el regreso al pueblo. Un tesoro imprescindible”.
Película. “In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2001) Su vestuario, fotografía y banda sonora son tan buenas como la historia de amor que relata”.
