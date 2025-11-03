Los ediles herreños del PP esperan por la gestora antes de decidir su marcha

La creación de una gestora para dirigir al Partido Popular en El Hierro está al caer. La identidad de las personas que tomarán las riendas de los populares herreños tras la reciente dimisión de Juan Manuel García Casañas como presidente insular se conocerá en breve. Jacob Qadri, secretario de Organización y Comunicación de la formación que presidente Manuel Domínguez en Canarias, confirmó que «se está trabajando en esa dirección para cerrar este asunto lo antes posible», avanza al tiempo que asegura que «aún no tenemos constancia de que los concejales del PP en los tres ayuntamientos de la Isla se hayan pasado al grupo no adscrito».

Desbandada popular

Este tsunami político se originó a partir de la entrada de los consejeros insulares del PP Rubén Armiche y Anabel López en el gobierno que preside el socialista Alpidio Armas después de expulsar a los integrantes de Asamblea Herreña (AS). Su negativa a entregar las actas para continuar al frente de las áreas de Cultura, Juventud, Deportes y Patrimonio Histórico y de Empleo y Desarrollo Económico desencadenó la apertura de un doble expediente de expulsión, que no se ha resuelto, y un malestar generalizado en las filas del Partido Popular local que amenazaba con una desbandada en bloque.

"Esperan por ellos"

Qadri ya anunció a mitad de la pasada semana que la intención del partido es «reconducir» la situación de los cinco concejales populares: Johan González y Atilano Morales (La Frontera), Joanes González y Francisco González (El Pinar) y Carla Navarro (Valverde), quienes expresaron a la dirección regional su descontento por el rumbo que había descrito su formación en la Isla. A la espera de que se conozca cómo va a quedar la gestora, la sensación que han transmitido los ediles no formalizando su pase oficial al grupo no adscrito es que aguardan un cambio en la dirección que les convenza para no abandonar las filas populares. «A los concejales de los ayuntamientos herreños les digo que sigan en el PP, que los queremos en nuevos proyectos». Este fue el mensaje público que Qadri les envió mientras se aceleran los movimientos internos para constituir un órgano de dirección provisional.