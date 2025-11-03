Detienen a 8 personas en Lanzarote y se incautan de 605 kilos de polen de hachís procedentes de Marruecos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido a ocho personas tras incautarse de 605 kilos de polen de hachís procedentes de Marruecos, superando el valor de la droga el millón de euros.

Estas detenciones, según señala la Policía Nacional en una nota de prensa, permite desarticular una "importante organización criminal asentada" en Lanzarote dedicada a introducir, por vía marítima, partidas de hachís procedentes de Marruecos.

La investigación sobre esta organización comenzó en febrero de 2025 tras recibir una denuncia anónima, a través de la página web de la Policía Nacional, en la que se alertaba de que en una vivienda de Tías presuntamente se estaban dedicando a la distribución de "importantes partidas" de hachís destinadas a diferentes puntos del archipiélago canario.

Identificaciones

Tras esta denuncia, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Arrecife pudieron comprobar la veracidad de la información recibida, identificando a los miembros de la red, sus funciones dentro de la organización y los domicilios que frecuentaban.

Asimismo pudieron conocer que la organización introducía la droga por vía marítima, desde Marruecos, a través de embarcaciones tipo zodiac, distribuyendo parte de la sustancia en Lanzarote, y trasladando el resto a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

En el marco de la investigación, se produjo un dispositivo policial en el que los agentes procedieron al registro de seis viviendas y un almacén situados en Arrecife, Tías y Playa Honda.

Droga localizada en viviendas y un vehículo

Esto permitió encontrar en el interior del almacén un vehículo de alquiler con 15 fardos con 575 kilogramos de polen de hachís, y en las viviendas se localizaron otros 30 kilogramos adicionales de la misma sustancia y 75.000 euros en efectivo.

Además, en una de las viviendas arrestaron a los patrones de la embarcación zodiac utilizada para el traslado del estupefaciente desde Marruecos, quienes estaban ocultos en una vivienda ocupada en Playa Honda.

Finalmente la operación se dio por concluida el 14 de agosto de 2025, con la detención de ocho personas y la intervención de 605 kilogramos de polen de hachís y 75.000 euros en efectivo. Todos los detenidos se encuentran en prisión por orden del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife.