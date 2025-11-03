La difusión de la cultura y tradiciones canarias en Berlín, en riesgo: el presidente de la asociación de isleños alerta de su posible desaparición si no reciben apoyo

Difundir la cultura canaria y crear lazos de unión entre los isleños que viven en Alemania es el principal objetivo de la Asociación Canarias en Berlín. Sin embargo, este objetivo, que lleva vivo más de 20 años (se fundó en 2013), puede tener sus días contados. Así lo manifiesta el presidente de la entidad, Heriberto Rodríguez Hernández, quien lanza un SOS a las instituciones canarias en busca de apoyo que permita su continuidad: “Si no recibimos ayuda, en verano desaparecemos”.

Un duro mensaje que da cuenta de la grave situación de esta institución canaria, única en Europa, que no solo divulga la cultura y tradiciones isleñas, sino que también ejerce de nexo de unión entre los canarios que viven en esa zona y busca promover el talento isleño.

Mayores costes

El principal problema de la organización deriva por el bajo respaldo económico que recibe, lo que, unido al incremento de los alquileres en las grandes ciudades, está provocando que prácticamente no tengan solvencia económica para continuar pagando la renta más allá del verano.

Al respecto, Heriberto Rodríguez, que lleva en la presidencia desde 2023, explica que sí que cuentan con una ayuda del Gobierno de Canarias, pero el incremento de los costes ha hecho que sea insuficiente para seguir con la actividad si no reciben un apoyo mayor de instituciones públicas o privadas.

Damián Peña (i) cede la presidencia a Heriberto Rodríguez (d) en 2023. / E. D.

De hecho, la situación económica de la entidad es tan complicada que, en los últimos tiempos, han recibido la ayuda de particulares alemanes, un episodio sin precedentes que pone de manifiesto las dificultades por las que atraviesa la asociación.

Bajas de socios

A este escaso apoyo institucional se une la baja de socios de la entidad. “Tras la pandemia, muchas personas optaron por abandonar las grandes ciudades”, explica el presidente, lo que provocó que algunos socios tuvieran que dejar la entidad.

Ello, unido al fallecimiento de otros tantos de mayor edad, ha hecho que, en la actualidad, sean en torno a una veintena los miembros de esta asociación que Heriberto Rodríguez busca revitalizar.

“Queremos renovar la asociación y combinar lo tradicional con lo actual”, apunta el presidente.

Difundir la cultura isleña

Las acciones que lleva a cabo la asociación están destinadas tanto a la comunidad canaria que reside en Berlín como a la ciudadanía berlinesa interesada en conocer la cultura isleña. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la celebración del Día de Canarias en la capital alemana, lo que contribuye a fortalecer los lazos entre ambas comunidades.

Talento isleño

De lograr dar un espaldarazo a la entidad y mantener su local, esencial para llevar a cabo las actividades, Rodríguez matiza que uno de sus objetivos es “seguir promocionando el talento isleño en Europa”.

Así, a artistas como Rosana, Benito Cabrera, Antonio Corujo o Arístides Moreno, quienes han pasado por la entidad a lo largo de sus más de 20 años de historia, se podrían unir otros de diferentes ámbitos que quieran promocionarse fuera de Canarias.

Arístides Moreno, en la sede de Canarias en Berlín. / E. D.

Proyectos futuros

Entre los proyectos futuros, a Heriberto Rodríguez le gustaría hacer ciclos culturales o festivales en los que los canarios pudieran mostrar su talento. Pero, para ello, la financiación es importante. En este sentido, el presidente expone que, aunque hay artistas que han colaborado gratis con la asociación, esa no es la idea, “necesitamos poder cubrir sus gastos”.

Así, explica que “sería increíble poder organizar un circuito por otras ciudades alemanas y que los artistas canarios pudieran actuar en diferentes lugares”.

Música, cine, literatura, arte… Canarias en Berlín no tiene límites y lo que busca es la promoción de la cultura, el deporte, las tradiciones o la gastronomía en Alemania.

Por ello, a su presidente se le nota la emoción cuando habla de todos los proyectos futuros: “Mi sueño es crear un festival de grupos isleños y poder traer una exhibición de lucha canaria”.

Y, más allá de ello, también se plantea ser un punto de referencia no solo para los canarios residentes en Berlín, sino también para aquellos que, incluso siendo turistas, necesiten su colaboración.