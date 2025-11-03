Canarias lanza una app para familias numerosas que digitaliza el carné y agiliza los trámites

El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes una aplicación móvil destinada a las familias numerosas del Archipiélago con el objetivo de facilitar sus gestiones, digitalizar el carné acreditativo y agilizar el acceso a los beneficios asociados a esta condición.

Impulsada por la Consejería de Bienestar Social y financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU), esta nueva herramienta permitirá a las cerca de 30.000 familias numerosas registradas en Canarias acceder de forma rápida e intuitiva a su carné digital, descargar documentación, consultar resoluciones y acreditar descuentos en servicios como el transporte.

Durante el acto de presentación, celebrado en Gran Canaria, el presidente Fernando Clavijo subrayó que esta herramienta “acerca la administración a las personas y hace la vida más fácil a las familias canarias”. Junto a él estuvieron la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, quienes destacaron el carácter práctico y accesible de la app, ya disponible para dispositivos iOS y Android.

Una de las funciones más útiles que incorporará próximamente será el aviso de renovación del carné, una medida que evitará que caduque el título por descuido, lo que puede generar problemas en el acceso a los beneficios. Además, se está trabajando para que desde la propia aplicación también se pueda solicitar el carné por primera vez.

App familias numerosas / E. D.

Esta herramienta digital forma parte del plan de modernización y digitalización de la Consejería de Bienestar Social, que incluye también la tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad, con el fin de reducir el uso de papel y facilitar el acceso a los servicios públicos.

El título de familia numerosa no es solo un reconocimiento administrativo, sino una herramienta de equidad que adapta su protección a las distintas realidades familiares. Abarca no solo a las familias con tres o más hijos, sino también a aquellas con dos hijos si existen circunstancias específicas, como discapacidad o viudedad, entre otras. Las categorías se dividen en general y especial, esta última reservada para las familias con cinco o más hijos, o con cuatro si los ingresos son limitados, garantizando una mayor protección a quienes más lo necesitan.

Con esta nueva aplicación, el Gobierno de Canarias da un paso más hacia la digitalización de los servicios sociales y la accesibilidad administrativa, facilitando a las familias numerosas el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus beneficios sin trámites complejos ni esperas innecesarias.