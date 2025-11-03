El bochorno de un 'veroño' tardío sofoca a los canarios en pleno noviembre

Incluso los veroños –esa conjunción de verano y otoño cada vez más habitual– pueden ser tardíos. Esta situación «inusual», y cada vez más frecuente debido al cambio climático, se relaciona con esos episodios de altas temperaturas que llevan los termómetros a marcar temperaturas extremas entre finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, a veces su llegada puede demorarse mucho más. Es el caso del episodio de calor que está viviendo Canarias desde el pasado domingo y que está llevando a los termómetros a registrar temperaturas de hasta 32 grados.

¿La culpable? Una masa de aire cálido de componente este desde el continente africano cargado de calima. Un polvo en suspensión que afecta esencialmente a medianías, pero que ha sido capaz de crear una atmósfera asfixiante para todos los canarios.

Esta situación meteorológica –que los propios expertos tildan de «excepcional» para la época del año– ha llevado a Canarias a registrar temperaturas máximas de cercanos o superiores a los 33 grados en lugares como Agulo, en La Gomera (33,8 grados), El Paso, en La Palma (33,1), Tejeda, en Gran Canaria (32,9) y La Laguna, en Tenerife (32,9). «No hemos tenido olas de calor en noviembre en los últimos años, aunque sí algunas en octubre», recuerda el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), David Suárez.

Este episodio no llegará a los umbrales para ser considerada ola de calor, pero no por ello deja de ser menos habitual. El calor, que comenzó el domingo, se hizo más intenso ayer y lo seguirá siendo durante el día de hoy. No será hasta el miércoles cuando empiecen a registrarse «ligeros descensos» y habrá que esperar al jueves para recuperar una cierta normalidad.

Más fresco a partir del jueves

«Entrará una masa de aire de componente norte que refrescará el ambiente», explica Suárez quien, sin embargo, advierte que las temperaturas seguirán siendo altas para la época. «Los modelos muestran que, al menos estas dos primeras semanas, tendremos una ligera anomalía positiva en las temperaturas», recalca. Además, como recuerda, las predicciones de la Aemet son claras: este trimestre será más caluroso de lo habitual.

En concreto, hay un 50% de posibilidades de que las temperaturas sean más cálidas entre noviembre y enero. Más incertidumbre hay con respecto a la lluvia. Según las mismas predicciones, existen las mismas posibilidades de que estos meses sean húmedos, secos o normales, un 33% por cada uno.

Una prealerta por incendios

El calor llega en un momento en el que persiste la falta de precipitaciones y el estrés vegetal acumulado tras varios meses sin lluvias. A esto se suma una baja humedad relativa en niveles bajos y medios de la atmósfera por la calima. Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por riesgo de incendio forestal de manera extraordinaria.

Por esta razón, el Cabildo de Tenerife ha decidido prohibir la quema en el monte. Además, la corporación insular recomienda que se extremen las precauciones en las áreas recreativas y exteriores -ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas- así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Igualmente, está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.