Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días

Canarias comienza la semana con temperaturas inusualmente altas para estas fechas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante el lunes y el martes, los termómetros superarán los 30 °C en amplias zonas del archipiélago, e incluso podrían alcanzar los 32 °C en Santa Cruz de Tenerife, explicó el portavoz de la agencia, Rubén del Campo.

Este repunte térmico se debe a la estabilidad atmosférica y a la debilidad de los vientos, que favorecen un ambiente más cálido y seco, sobre todo en las vertientes orientadas al sur y al oeste de las islas.

Descenso térmico a partir del miércoles

A partir del miércoles, el panorama cambiará con la entrada de los vientos alisios, que arrastrarán nubes hacia el norte de las islas más montañosas. Este fenómeno provocará un notable descenso de las temperaturas, devolviendo al archipiélago un ambiente más propio del otoño.

Según la AEMET, este cambio situará los valores térmicos dentro de lo habitual para comienzos de noviembre, con máximas que rondarán los 23 °C y un aumento de la humedad. En las zonas altas y orientadas al norte podrían registrarse intervalos nubosos y lloviznas ocasionales.

El resto de España también experimentará un cambio de tiempo

El contraste térmico no se limitará a Canarias. En la Península, la llegada de un frente dejará lluvias y tormentas en Galicia, el Cantábrico y buena parte del norte y centro del país.

A partir del jueves, las temperaturas bajarán entre 8 y 10 grados en algunas regiones, lo que pondrá fin al episodio cálido que ha marcado el inicio de noviembre.

El portavoz de la AEMET destacó que, pese al descenso térmico, el ambiente seguirá siendo relativamente suave en el sur peninsular, con máximas cercanas a los 25 °C en ciudades como Córdoba o Sevilla.

Fin de semana más fresco y posibilidad de nuevas lluvias

De cara al fin de semana, la predicción apunta a que podrían llegar nuevos frentes atlánticos que afectarían al norte peninsular y, en menor medida, al archipiélago canario.

Las temperaturas tenderán a subir ligeramente durante el día, pero con madrugadas frías y posibles heladas en zonas del interior norte.