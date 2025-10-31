Tirón de orejas de la patronal tinerfeña al Gobierno de Clavijo: "Los presupuestos de 2026 son poco ambiciosos en inversión"

La patronal tinerfeña no está muy contenta con los presupuestos de Canarias para 2026 que elaboró la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y que ayer se registraron en el Parlamento para comenzar el trámite para su aprobación: En primer lugar, porque "ya es el plazo, la Comunidad Autónoma está preparada para bajar el IGIC sin que peligren los servicios públicos esenciales", como aseguró el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. Y, en segundo lugar, porque las cuentas autonómicas "son de supervivencia, de resistencia, se han dejado llevar por la inercia y no han optado por potenciar la actividad económica", como sentenció José Miguel González, director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5.

Y es que para ambos, que presentaron este viernes el informe de coyuntura económica del tercer trimestre, el crecimiento económico solo tendrá sentido si viene acompañado de "una gestión pública eficiente", una "fiscalidad razonable" y un "compromiso real con la inversión y el empleo". Cuestiones de las que, a su juicio, adolece el proyecto presupuestario del próximo año, porque "drena recursos a la actividad privada" al centrarse en el gasto de personal.

"Incluso vemos como la consejería que más baja es la de Obras Públicas porque se ha tenido que prorrogar más años la financiación del convenio de carreteras por la incapacidad de gestionar las partidas", incidió González.

Foto de archivo de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en el salón de plenos del Parlamente para entregar el proyecto de ley de presupuestos de 2026. / Ramón de la Rocha / Efe

Falta de ejecución

"El presupuesto de Canarias sube 813 millones de euros, lo que da margen al Gobierno para bajar la fiscalidad del IGIC, y nos preocupa mucho la falta de ejecución presupuestaria, por lo que la analizaremos con mucho interés en cuanto el Gobierno liquide el presupuesto de 2025", remachó Alfonso.

Es más, para el presidente de CEOE-Tenerife, "es necesario pagar impuestos, pero necesitamos una gestión pública eficiente y una ejecución de la inversión pública más rápida y comprometida", pues tanto la presión fiscal como los retrasos administrativos "están limitando la competitividad del tejido empresarial".

Tensiones presupuestarias

El informe de coyuntura económica incide en que "el sector público sostiene parte del empleo, lo que proporciona tensiones presupuestarias dirigidas más hacia el gasto corriente que hacia la inversión", por lo que tanto Alfonso como González consideran "imprescindible reforzar las políticas económicas incentivadoras de actividad y empleo".

Asimismo, aconsejan al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo "mantener una estrategia de inversión pública coordinada entre los distintos niveles de gobierno, con especial énfasis en infraestructuras estratégicas, conectividad digital, movilidad sostenible y adaptación al cambio climático" y aprovechar "al máximo" la financiación ligada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) antes de que deje de existir a mediados de 2026.

Por tanto, concluyen que las políticas del Gobierno deben centrarse en la "reducción del coste estructural de la economía canaria, centradas en la promoción de la inversión pública y privada" y el "impulso a la innovación y a los sectores de alta tecnología"

(HABRÁ AMPLIACIÓN)