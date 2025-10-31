El ‘gigante’ Gesplan gasta 21 millones más en personal y duplica su negocio

El presupuesto regional de 2026 consolida el crecimiento experimentado por el sector público autonómico en los últimos años. La empresa pública que protagoniza este incremento es Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental SA (Gesplan), que dispara el gasto y el aumento de la plantilla para afrontar un ambicioso plan de expansión hasta 2027. La sociedad mercantil de la Comunidad Autónoma va camino de convertirse en un gigante empresarial en el que ya trabajan 2.249 empleados, que suponen la mitad de toda la plantilla de las empresas públicas autonómicas, que suman un total de 4.415 trabajadores en las cuentas del próximo año.

Gesplan crece por encima de la media del sector público. En 2026 incrementa en 21 millones de euros el capítulo de personal, lo que eleva el gasto en nóminas hasta los 56,2 millones de euros, mientras que el coste total es de 74,6 millones al añadir la Seguridad Social. Los cometidos para esta empresa se amplían por la intención de la Consejería de Política Territorial de que asuma el próximo año el dispositivo de emergencias y el Cecoes 112, separando este servicio de la empresa que lo lleva gestionando 30 años, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias SA.

Los datos 74: El gasto en nóminas de Gesplan en 2026 se eleva a 74,6 millones con la Seguridad Social. 173,9: Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma tienen un gasto de personal de 173,9 millones y una plantilla de 4.415 empleados. 18: Hay 18 sociedades mercantiles autonómicas, aunque dos de ellas sin personal.

Esta sociedad es una de las pocas empresas que tiene un nuevo Instrumento de Planificación Estratégica, que asciende a cerca de 160 millones de euros anuales hasta 2027 y la ejecución de unos 350 proyectos de diferente índole, tanto en el Archipiélago como en el ámbito nacional e internacional. Gesplan prevé duplicar su cifra de negocio, de tal forma que en 2024 cerró con 80 millones de facturación y para este año se prevé terminar con 159 millones. Gesplan fortalece su dimensión como medio propio para las administraciones públicas, lo que también ha provocado las críticas de las patronales de la construcción al entender que entran en competencia desleal con el sector privado.

Junto a Gesplan, las otras empresas públicas que también crecen en materia de personal son Gestur Canarias, Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan). El gasto de personal del conjunto de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma se eleva a 132 millones de euros —173,9 con el coste de la Seguridad Social—, lo que supone un incremento de casi el 20%.

En el presupuesto de las sociedades mercantiles de 2026 no figuran aún los cambios que están previstos por parte del Gobierno. En este caso, GSC incluso incrementa su personal hasta 311 empleados —276 en 2025— sin que aún se haya recogido el personal del Cecoes 112 que va a traspasarse a Gesplan. Tanto las consejerías afectadas como los sindicatos siguen negociando los pormenores del traspaso. Tampoco está recogida la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, futuro organismo autónomo que asumirá las funciones de protección civil y 112.

Las 18 empresas públicas de la Comunidad Autónoma incrementan sus presupuestos en relación a este año excepto la Radio y la Televisión Públicas (RTVC), que se mantienen con las mismas partidas y el mismo personal. En 2026 la plantilla del sector público autonómico suma 4.415 empleados frente a los 4.047 del ejercicio vigente.

En relación con las fundaciones públicas, el presupuesto autonómico contempla un ligero incremento del personal que trabaja para las siete fundaciones que dependen de los fondos públicos. Para estas entidades trabajan 1.197 personas y el gasto en nóminas es de 30 millones de euros, a los que se añaden nueve más en concepto de Seguridad Social. El incremento es del 14% con respecto a este año. La fundación con más personal es la Fundación Canaria de Juventud Ideo, con un presupuesto de 29,5 millones de euros y que trabaja con menores.