Así funcionan los avisos de la Aemet y las alertas en Canarias: quién decide, cuándo se activan y qué significan realmente

Con la tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana hace poco más de un año en la memoria de todos, se ha vuelto a poner a debate los métodos de la Aemet y las distintas comunidades autónomas ante las inclemencias meteorológicas. Voces autorizadas como la de Ángel Rivera, meteorólogo, portavoz durante años de la Aemet e inventor del término 'DANA', apuntan a la necesidad de modificar el plan de avisos tras veinte años de vigencia. Por el momento, hay que tener claro cómo funcionan los avisos y las declaraciones de prealertas y alertas en cada uno de los puntos de la geografía española.

Si miramos a nuestro Archipiélago, cuando el tiempo amenaza con desbordarse en Canarias, ya sea por lluvias torrenciales, calima o un temporal marítimo, comienza un protocolo bien definido. La Agencia Estatal de Meteorología es quien da el primer paso: analiza modelos, radares y satélites, y si detecta riesgo, emite un aviso meteorológico. Este aviso tiene un objetivo preventivo y se representa con colores según el nivel de riesgo previsto: amarillo, naranja o rojo.

Los avisos de la Aemet son siempre técnicos, no jurídicos. Informan del peligro meteorológico, pero no activan por sí solos una “alerta”. Esa segunda fase corresponde a Protección Civil, ya sea la estatal o, en el caso de Canarias, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Cómo se interpretan los colores de aviso

Cada color representa un umbral distinto y se define de forma específica para cada zona del país. En Canarias, por ejemplo, un aviso amarillo puede activarse si se prevén rachas de viento de 70 km/h o lluvias de 20 mm en una hora. Un aviso naranja indica un riesgo importante —olas de 5 a 6 metros, lluvias de más de 30 mm/h—, mientras que un aviso rojo solo aparece en casos extremos, como temporales de viento huracanado o precipitaciones que pueden provocar inundaciones.

La AEMET publica esos avisos en su mapa oficial, los actualiza cada pocas horas y los comunica directamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y a los cabildos y ayuntamientos.

De aviso meteorológico a alerta oficial

El Gobierno de Canarias es quien decide si activa una prealerta, alerta o alerta máxima, según los criterios del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Prealerta : vigilancia sin medidas extraordinarias.

: vigilancia sin medidas extraordinarias. Alerta : riesgo claro para la población o servicios básicos.

: riesgo claro para la población o servicios básicos. Alerta máxima: situación grave que requiere coordinación regional.

Por ejemplo, un aviso naranja de AEMET por viento fuerte puede derivar en una alerta regional si coincide con festividades, eventos al aire libre o riesgo de incendios.

Ejemplo realista en Canarias

Imaginemos un temporal marítimo en invierno.