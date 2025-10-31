Diez minutos de silencio por los derechos de los alumnos migrantes

"Hoy levantamos nuestra voz para garantizar que se respeten los derechos, para que no se trate a los menores como objetos de decisión, sino como personas con sueños, aspiraciones y derechos legítimos. Exigimos que las decisiones se tomen desde la humanidad, el respeto y el bienestar de nuestros niños migrantes". Con estas palabras, el alumnado del Instituto Villa de Firgas se unió este jueves en una causa común. Diez minutos de silencio bastaron para convertir el patio del centro en un espacio de reflexión colectiva. La protesta surgió tras una noticia inesperada: nueve jóvenes migrantes del instituto fueron trasladados sin previo aviso al recurso Canarias 50, paso previo a su desplazamiento a la Península.

“Todo fue de repente; llevaban tiempo con nosotros y estaban completamente adaptados, tanto a nivel educativo como social”, explica Yaiza Dévora, profesora del centro. La decisión administrativa, tomada sin comunicación previa, provocó desconcierto entre el alumnado y el profesorado. “Es difícil explicarles que sus compañeros no estaban y que tampoco sabíamos si iban a volver”, añade. El acto de silencio fue la respuesta a una sensación compartida de desconcierto. En un manifierto redactado por los estudiantes se reclama que los menores —que "han demostrado esfuerzo, compromiso y capacidad de integración"— sean escuchados y consultados sobre su futuro, y que los procesos de traslado se desarrollen con información clara, sensibilidad y acompañamiento.

“Varios de estos jóvenes, que han enriquecido nuestra comunidad con su dedicación y ejemplo, se enfrentan ahora a la incertidumbre de ser trasladados. La falta de información y la rapidez con que se toman las decisiones genera miedo e inestabilidad emocional”, reza el manifiesto. En el instituto estudian cerca de 300 alumnos, de los cuales 48 proceden de distintos países africanos. El centro se ha consolidado con los años como un referente en convivencia e integración. “Se ayudan entre ellos, se esfuerzan por aprender español y adaptarse a una realidad distinta a la de sus países”, apunta Dévora.

Las acciones

Tras conocerse el traslado, además del manifiesto, los compañeros de aula redactaron una carta dirigida a la Dirección General del Menor y elaboraron un mural colectivo con palabras que trataban de describir la situación de los menores en el instituto. Apoyo y pertenencia fueron algunas de las palabras elegidas. “Fue su forma de decirles que aquí tenían un lugar, que contaban con nosotros”, resume la docente. La incertidumbre, sin embargo, marcó los días posteriores. La protesta pretendía dar visibilidad a una realidad que en ocasiones olvida ser un proceso más humano y participativo. El esfuerzo del centro dio resultado: dos de los nueve jóvenes regresaron al instituto, después de que se les ofreciera tiempo para reflexionar sobre su decisión de marcharse o no a la Península.

“Tomar una decisión así ya es difícil para un adulto, y mucho más para ellos. Por eso reclamamos un proceso sensible y cuidadoso, que les permita comprender lo que implica cada paso”, insiste Dévora. El centro educativo subraya la importancia de explicar de manera clara y adaptada qué significa aceptar la protección internacional o firmar una solicitud de asilo. “Muchas veces la información no les llega correctamente, bien por el idioma o por su edad —son adolescentes de entre 11 y 15 años—, y eso puede condicionar decisiones muy importantes para su futuro”, añade la profesora.

El silencio en Firgas no fue ausencia de respuesta. De hecho, la opinión es clara: "Vamos a respetar su decisión y siempre van a estar en nuestro corazón, pero lo importante y lo que reclamamos es que ellos pueden decidir sobre su futuro".

Un proyecto amigo

En los últimos años, el IES Villa de Firgas ha experimentado una transformación profunda en su composición social y cultural, pasando de ser un centro rural con escaso alumnado extranjero a convertirse en una comunidad diversa que acoge estudiantes de múltiples países, entre ellos Marruecos, Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali y Mauritania. Frente a la llegada escalonada de adolescentes migrantes, muchos en situaciones de vulnerabilidad, el instituto ha diseñado una respuesta integral basada en la acogida lingüística y emocional, la inclusión social y cultural, y el acompañamiento educativo, incluida la preparación para la certificación en español.

Para reforzar esta labor, se creó el Comité Intercultural y, en su marco, el Aula Intercultural de Acogida, coordinada por las profesoras Yaiza Dévora y Alicia Acosta, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro donde los menores puedan ser escuchados y compartir sus vivencias. Participan alumnos del propio centro como delegados interculturales, y se desarrollan actividades de acompañamiento, talleres dinámicos, encuentros culturales, murales y proyectos de mediación, además de preparar al alumnado para obtener certificaciones lingüísticas en español, inglés y francés. La iniciativa busca construir puentes, ver la diversidad como oportunidad y ofrecer a los jóvenes tiempo y apoyo para reflexionar sobre decisiones importantes relacionadas con su futuro, promoviendo la inclusión, la cohesión y el bienestar dentro de la comunidad educativa.