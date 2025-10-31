Canarias busca profesores de Latín, Griego y Música

En Canarias, faltan profesores de Latín y Griego para dar clase en Educación Secundaria Obligatoria, así como docentes de Formación Profesional (FP) para las especialidades de Equipos electrónicos -especialidad que se prevé convocar en las oposiciones del próximo año 2026-, Sistemas y aplicaciones informáticas, Sistemas eléctricos y Fábrica e instalaciones de carpintería y muebles. Para tratar de revertir esta situación, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias abrió el pasado lunes 27 de octubre hasta 13 listas permanentes para que aquellos docentes que no se han presentado a las oposiciones, pero sí tienen formación en este ámbito, puedan optar a una de las plazas vacantes, que quedan libres debido a bajas y jubilaciones, y que son de difícil reemplazo. En las Islas, también hacen falta profesores de Música, en este caso del cuerpo de Maestros, por lo que la Consejería de Educación prevé abrir listas permanentes para esta especialidad en los próximos días, ya que esta categoría no se convocó en las oposiciones celebradas en la Comunidad Autónoma en 2024 y es necesario realizar tres llamamientos urgentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Precisamente, las últimas oposiciones de Educación convocadas en Canarias el pasado mes de junio serán recordadas por ser unas de las que se saldaron con mayor número de plazas desiertas, aunque se trata de una situación que se repitió en el resto del país. En concreto, quedaron sin cubrir nueve plazas en Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con una tasa de aptos del 34% (31 aprobados de 91 presentados); dos vacantes en Informática, con 20 aptos de 63 (31,7%); y tres en Instalaciones Electrotécnicas (22,9%).

Diferencias en España

Mientras que en Canarias existe escasez de profesionales para estas especialidades, en el resto de España hay, sobre todo, falta de profesores de Matemáticas y Filosofía en los institutos. En cualquier caso, la falta de profesores obliga a que las comunidades autónomas lleven a cabo medidas extraordinarias para garantizar que se cubran las vacantes. La directora general de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, recuerda que Canarias y el resto de comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación, en reiteradas ocasiones, que exima de la necesidad de acreditar la formación pedagógica y didáctica a través de Máster Universitario en Formación del Profesorado a los aspirantes para poder disponer de profesorado que imparta esas enseñanzas en las que hace falta personal.

Ramírez matiza que Canarias ya ha recogido esa apreciación a través de un decreto ley que ya ha sido ratificado por el Parlamento y que establece que, cuando se hayan agotado absolutamente todas las vías -convocar oposiciones, obtener trabajadores de las listas pendientes, sacar listas abiertas o colaborar con el Servicio Canario de Empleo-, se puedan realizar contrataciones sin que los aspirantes tengan que disponer de ese máster habilitante porque, tal y como establece una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, "hay que priorizar la necesidad educativa y poder poner al servicio del alumnado esos perfiles de profesorado", reclama la directora general.

Diferentes perfiles

Al contrario de lo que sucede en el resto de España, en Canarias no existe una necesidad imperiosa de profesores de Matemáticas porque se abrieron listas permanentes hace tiempo y, de hecho, se van a cerrar en breve debido a la gran cantidad de personas que se han inscrito. Una situación similar se vive con la especialidad de Formación y Orientación Laboral, cuya lista ha recibido también muchas solicitudes y se va a cerrar en próximos días. Precisamente fue una de las categorías en las que quedaron más plazas vacantes en las últimas oposiciones, donde se ofrecían 84 plazas y sólo resultaron aptos 65 aspirantes de los 537 evaluados, por lo que quedaron sin cubrir 19 vacantes.

Canarias, al igual que el resto de España, tiene problemas notables con aquellas especialidades que llevan aparejada una titulación de Ingeniería, como Sistemas de aplicaciones informáticas o Informática. Es por eso que la Consejería de Educación abrió el 27 de octubre 13 listas permanentes y en tan solo dos días se han logrado 411 solicitudes para categorías como Mantenimiento de vehículos (77 solicitudes), Volumen (74), Procesos de producción agraria (53) o Análisis y química industrial (44). En total, la Consejería de Educación tiene hasta 52 especialidades con listas abiertas, la mayoría de ellas en marcha desde marzo de 2024. Así, Canarias dispone de 18.135 personas inscritas en estas listas con carácter permanente. Aunque todas ellas no van a poder hacerse con un puesto de trabajo, este sistema permite, además, que se posicionen justo por detrás de los opositores e inicien, así, su carrera profesional docente.

Competencia

"En la mayoría de los casos hemos podido resolver la falta de profesores y el problema se concentra ahora en aquellos perfiles que precisan de una Ingeniería", expresa Mónica Ramírez quien atribuye la falta de profesorado en estos casos a que hay una gran demanda de estos perfiles en el mercado de trabajo privado, al igual que lo que sucede en el resto de España. "Son perfiles muy demandados y que están muy valorados, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas", expresa.

La directora general de Personal recuerda que, en este caso, la insularidad también se suma al problema de encontrar profesores para ciertas especialidades, ya que, aunque haya muchas personas inscritas en una lista, pueden estar únicamente disponibles para un ámbito de la comunidad autónoma. Así, cuando esta situación no se soluciona a través de las listas permanentes, la Consejería de Educación publica ofertas de empleo a través de su página web para cubrir sustituciones o plazas durante un curso. Así, Educación está trabajando con estos dos sistemas, combinando las listas abiertas con las ofertas web.