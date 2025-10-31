Baleares lleva a los tribunales a Pestana por los traslados de menores migrantes
Los recursos alegan falta de motivación, incumplimiento del procedimiento y saturación del sistema de tutela.
Las Palmas de Gran Canaria
El Consell de Govern de este viernes ha aprobado la autorización para que la Abogacía de la CAIB interponga dos recursos contenciosos administrativos ante los juzgados de Canarias contra resoluciones de la Delegación del Gobierno central en aquel archipiélago sobre el traslado y reubicación de menores migrantes no acompañados.
Al mismo tiempo, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, el Ejecutivo ha aprobado este viernes recurrir ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno central a declarar la contingencia migratoria.
(Habrá ampliación)
