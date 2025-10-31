Cada uno de los 11,4 millones de turistas extranjeros que visitaron Canarias este año gastaron 1.536 euros de media

Canarias consolidó su liderazgo turístico al recibir 11,4 millones de visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total acumulado de estos viajeros superó ligeramente los 18.000 millones de euros, confirmando el buen momento del sector en las islas.

Solo en septiembre, las islas recibieron la visita de 1,1 millones de turistas extranjeros, una cifra similar a la del mismo mes de 2024. Sin embargo, el gasto total aumentó un 8%, hasta alcanzar los 1.699 millones de euros.

El gasto medio por turista se situó en 1.536 euros, mientras que el gasto diario medio ascendió a 201 euros, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al año anterior. La duración media de los viajes fue de 7,6 días, un dato que refuerza la estabilidad del destino canario como lugar de estancia prolongada para el turismo internacional.

Datos nacionales

A nivel nacional, se consolida un nuevo récord histórico en los nueve primeros meses del año pues España recibió 76,4 millones de visitantes internacionales hasta septiembre, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El dinamismo del sector no solo se refleja en la afluencia de turistas, sino también en su impacto económico. El gasto turístico total superó los 105.000 millones de euros hasta septiembre, marcando un crecimiento aún más significativo, del 7% interanual. Este dato subraya un aumento en la calidad del turismo y la capacidad del país para atraer visitantes con un mayor poder adquisitivo o que prolongan su estancia.

En septiembre visitaron España un total de 9,7 millones de turistas internacionales, un aumento del 0,8% en tasa interanual; turistas que dejaron en nuestro país 13.364 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024.

Gasto

En el mes de septiembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 5,2 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en este septiembre España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 13.300 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.380 euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a septiembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,5% en tasa interanual, situándose en 204 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 0,3%. Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,5% del total), Canarias (17%) y Baleares (17,4%).

Países de origen

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de septiembre fueron Reino Unido (con casi 15,3 millones y un aumento del 4% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 10,2 millones y una ligera bajada del 0,1%), y Alemania (con más de 9,5 millones y un 1,4% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (15,8 millones de turistas y sin variación respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (13,7 millones y un 3% más) y Andalucía (11,5 millones, un 7,3% más).