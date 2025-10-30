Tenerife y Gran Canaria pierden aún más peso en las inversiones de los presupuestos de Canarias para 2026

Las dos islas capitalinas continúan en la senda iniciada hace años de perder peso específico de forma paulatina en las cuentas regionales en favor del resto, con el fin de acabar con el hecho histórico de que Gran Canaria y Tenerife se llevaban la ‘parte del león’ de las inversiones. De hecho, aunque cuantitativamente las partidas para ambas son, de nuevo, las más abultadas en los presupuestos de 2026 (281,9 millones para Tenerife y 271,5 millones para Gran Canaria), porcentualmente el peso de sus inversiones son menores el próximo año que en el presente ejercicio: Tenerife pasa del 13,9% al 13,5% y Gran Canaria del 13,2% al 13% a pesar de que, entre las dos, reciben 35,7 millones más. Si se calcula cuanto recibe per cápita cada grancanario (310 euros) y tinerfeño (291 euros) respecto a un herreño (5.383 euros) o un graciosero (3.405 euros), está claro que el esfuerzo inversor se centra en las islas no capitalinas.

Con todo, la partida más abultada es, un año más, la destinada a la llamada bolsa de inversiones innominadas, atribuible a varias islas sin especificar y que asciende a 948,5 millones de euros (66,2 millones más, lo que supone un incremento del 7,4%).

El Hierro es la que más crece

Además, y en contra de lo que sucedió en los presupuestos de 2025, en las cuentas del próximo año ninguna isla ve mermadas las inversiones previstas, pues a todas se les ha incrementado las consignaciones. El Hierro es la que más aumento tiene contemplado (36,3%, hasta los 62,7 millones), seguida de La Graciosa (25%, hasta los 2,5 millones), Fuerteventura (139,9 millones), Lanzarote (144,7 millones) y La Gomera (102,3 millones).

La Palma, que aún está en proceso de recuperación de los efectos de la erupción del volcán Tajogaite en 2021, mantiene garantizadas varias de las bonificaciones fiscales y financiación de las tareas que deben contribuir a rescatar la agricultura, la economía, el empleo y la vivienda, es la isla no capitalina que menos incremento presupuestario tendrá: 9,3% (11 millones de euros más), hasta los 129,5 millones.