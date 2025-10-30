Sánchez garantiza su apoyo al decreto Canarias si lo respalda el PP en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto la pelota en el tejado del PP para aprobar en el Congreso el denominado decreto Canarias, que negocian los Ejecutivos autonómico y central con partidas destinadas al Archipiélago con el fin de transferir a la Comunidad Autónoma las partidas pendientes de la agenda canaria y que no se han traspasado por la falta de presupuestos del Estado. Sánchez le confirmó al senador de CC Pedro San Ginés que es CC quien tiene que convencer al PP para apoyarlo en la Cámara Baja.

Sánchez se ha pronunciado así en el transcurso de su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, después de que el senador de CC Pedro San Ginés le pidiera la aprobación de ese decreto. "Ya que no hay presupuestos, al menos considere aprobar el decreto canario para dar cobertura jurídica a los compromisos adquiridos con Coalición Canaria para su investidura", le ha pedido el senador. Sánchez ha respondido: "Como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular estoy convencido de que podremos convalidar ese real decreto ley".

Responsabilidades políticas

San Ginés centró su intervención en la asunción de las responsabilidades políticas de Sánchez en los nombramientos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán en los diferentes puestos públicos y orgánicos que han ostentado pese a las tramas de presunta corrupción en las que estaban inmersos. En este sentido, el senador lanzaroteño cuestionó a Sánchez si asumir estas responsabilidades supone convocar elecciones anticipadas o someterse a una cuestión de confianza, a lo que el presidente del Gobierno central reiteró que los comicios se celebrarán en 2027 cuando corresponden y eludió cualquier posibilidad de plantear una cuestión de confianza y solo se limitó a expresar la opción que tiene la oposición para presentar una moción de censura no instrumental sino como alternativa política al Gobierno actual.

En el inicio de su intervención, San Ginés se refirió a las denuncias que ha presentado contra él el PSOE canario y cuestionó el diferente rasero a la hora de cuestionar la labor política por parte de los socialistas y mencionó al expresidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres, en relación con el caso Mascarillas y la pérdida de cuatro millones de euros en material sanitario que nunca se han devuelto a las arcas públicas.