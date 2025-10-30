Ocho de cada diez euros de los presupuestos de Canarias para 2026 se dedican a mantener la 'maquinaria autonómica'

La ley de presupuestos de Canarias para 2026, que asciende a 12.491 millones de euros -13.155, 8 millones si se suman las operaciones financieras-, iniciaron este jueves de forma oficial el camino para su tramitación y posterior aprobación en el Parlamento en la última sesión plenaria del mes de diciembre.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, hizo entrega a la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, de los nueve tomos 'virtuales' y las más de 3.600 páginas que conforman un texto legislativo en el que ocho de cada diez euros se destinan al mantenimiento de la propia maquinaria de la Administración autonómica: 5.064 millones a pagar nóminas, 1.929 millones a alquiler de edificios, luz y agua o los 3.301,3 millones para transferencias corrientes del funcionamiento del día a día. Por contra, las inversiones para mejorar las infraestructuras públicas -hospitales o colegios- solo ascienden a 2.088 millones de euros, apenas 176 millones de euros más que en el presente ejercicio.

Además, el mayor crecimiento en gastos de personal se centra en Sanidad y Educación, pues la propia consejera reconoció que del incremento global de 364,7 millones de euros, el área de sanidad registra un incremento de 170,7 millones de euros y mientras el colectivo docente registra un incremento del gasto de 130,2 millones de euros.

Pese a estos datos, Asián insistió en que sus terceras cuentas de la legislatura "priorizan el gasto social" y que éste crece por encima de la media, ya que los presupuestos aumentan un 7% -813,2 millones más que en 2025- y la inversión, con un 9,2%, también se incrementa.

La consejera Matilde Asián durante la rueda de prensa. / Álex Rosa

Límite del gasto

Unas cantidades que están limitadas por límite del crecimiento del gasto computable impuesto por el Gobierno de España para el año 2023 -y que no se ha modificado debido a las sucesivas prórrogas presupuestarias decididas por el presidente Pedro Sánchez- por lo que "se ha aplicado la tasa de referencia del 3,3%".

"No podemos utilizar el superávit para destinarlo a gasto social ni crecer por encima del 3,3% de nuestro PIB porque así lo establece una tasa de crecimiento completamente desfasada", insistió Asián.

Por ello, consideró "urgente" que el Estado trasponga a la legislación española la normativa tributaria de la Unión Europea (UE), "mucho más flexible y de la que sí se beneficia el Gobierno central", ya que "no hacerlo, perjudica seriamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales".

Reforzar el sistema de bienestar

Asián incidió en que del volumen total de recursos disponibles, algo más de 8.000 millones, se destinan a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. Esta cifra supone un incremento de 490 millones de euros respecto a la cantidad destinada en el ejercicio anterior a estas áreas, consolidando y reforzando el sistema de bienestar en Canarias y colocando a las personas en el centro.

De esta manera, al Servicio Canario de Salud (SCS) le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4%, con 2.313 millones de euros. .

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

Asimismo, Asián destacó el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más procedentes, fundamentalmente, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este incremento refuerza el compromiso del Gobierno con las políticas de transición energética hacia las energías renovables, lucha contra el cambio climático y movilidad sostenible.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)