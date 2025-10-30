Canarias inaugura 24 aulas enclave y mejora 32 espacios

Canarias cuenta este curso escolar con 24 nuevas aulas enclave gracias al plan puesto en marcha por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y que también incluye la mejora de otros espacios ya abiertos en los centros educativos de todo el Archipiélago. Estas intervenciones cuenta con una inversión global de 2,1 millones de euros y prevé 56 actuaciones: 24 corresponden a aulas de nueva creación y 32 a la adecuación de espacios ya existentes, con la mejora de la accesibilidad y la instalación de recursos necesarios para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó que «con la construcción y mejora de estas aulas damos un paso decisivo hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que el entorno físico también sea un facilitador del aprendizaje y la integración». Añadió que «en apenas dos años se han ejecutado más de 70 aulas enclave, además de nuevos centros de educación especial y aulas del proyecto NEAE +21, lo que demuestra el compromiso real con la atención a la diversidad».

Durante la actual legislatura, Educación ha impulsado una red de medidas que contempla además la construcción de dos nuevos Centros de Educación Especial y siete espacios TEA, así como la iniciativa pionera de NEAE +21 en la que el alumnado con discapacidad mayor de 21 años puede continuar en el sistema educativo, así como la incorporación de 1.500 auxiliares educativos, lo que ha supuesto un incremento del 59,4% respecto al inicio del mandato. Entre las actuaciones más recientes figura la finalización de las obras del aula enclave del IES Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria, acondicionada con accesos adaptados, mobiliario ergonómico y zonas diferenciadas de trabajo.

Estas intervenciones suponen la continuación de los trabajos de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos para modernizar los centros y adecuar los espacios educativos de Canarias.