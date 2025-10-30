Las búsquedas de disfraces por Halloween se disparan en internet mientras bajan las compras en tiendas físicas

Canarias se viste de terror para Halloween aunque sus bazares no lo notan. Al menos una esquina, pasillo o rincón de este tipo de tiendas –con gran variedad de productos– se transforma estos días y toma un aspecto maléfico con decorado y disfraces de miedo. La tendencia marca que la festividad se ha consolidado como un acontecimiento comercial, pero la gente “no está comprando nada con respecto al año pasado”, explica la propietaria de uno de estos locales, Li Xian. Mientras tanto, internet vive otra realidad. La palabra “Disfraces” se encuentra entre las primeras cinco búsquedas líderes en Google en el mes de octubre, con un incremento del 150%. Al mismo tiempo, las consultas de “Halloween” incrementaron hasta en un 400%.

Los bazares de las Islas adoptaron esta semana un aspecto aterrador, pero con un estocaje en productos de Halloween algo más reducido. La propietaria de la tienda Estrella, en la capital grancanaria, explica que este año no está teniendo un buen número de ventas. Apenas se compran disfraces o decoración ambientada en la noche de brujas y, en el caso de adquirir alguno de estos productos, “suelen ser accesorios pequeños y complementos”, advierte tras tres días de compras en la que apenas ha visto crecer su facturación motivada por la celebración del 31 de octubre. La experiencia de otros años dicta que son muchos los que dejan la compra de disfraces para el último día. Li Xian habla de un margen de dos días antes de la celebración. No obstante, a escasas horas de la noche señalada se mantiene pesimista con las ventas: “a estas alturas ya habíamos vendido mucho más que este año”.

Estantería con caretas de Halloween. / Andrés Cruz

Los consumidores han encontrado en internet su alternativa a comprar artículos baratos e inspirados en la celebración y los bazares de toda la vida han quedado rezagados a un segundo plano. Según los datos que facilita el buscador de Google sobre el conjunto del país, la palabra “Halloween” es la mayor tendencia este mes en España con un aumento de búsquedas del 400%. También destaca la búsqueda de “Disfraces”, un producto que se ha colado en el top cinco de consultas con un aumento de clics en internet del 150% desde el 1 de octubre. Google resalta que cuatro de cada cinco búsquedas de “cómo hacer” se refieren a algún aspecto relacionado con Halloween; entre ellas destacan “cómo hacer heridas falsas para Halloween” (incremento del 450%), “cómo hacer calabaza Halloween” (subida del 130%) y “cómo hacer sangre falsa” (alza del 80%). Además, otro término que ha logrado sobresalir entre los internautas es “calabaza”, que ha incrementado en un 200% el número de visitas en este mes de octubre.

Sector de los dulces

El sector que sí aguarda con ansias esta fiesta es el de los dulces, que espera facturar alrededor de 780 millones de euros en una semana en España o, lo que es lo mismo, el 10% de sus ventas anuales en cuestión de días. La tradición que popularizó Estados Unidos incluye el famoso Trick or Treat, una frase que se traduce en Truco o Trato con la que los niños recorren las casas de su vecindario en busca de caramelos. Aunque la costumbre no está tan arraigada en las Islas, las tiendas de golosinas del Archipiélago notan el aumento de sus ventas durante estos días. En los propios supermercados se pueden ver fantasmas, murciélagos y ojos saltones, que no forman parte del decorado, sino que conforman la oferta de dulces especiales por Halloween.

Cada vez más compañías del negocio del dulce refuerzan su presencia con propuestas temáticas adaptadas a esta fecha con calabazas, fantasmas, dentaduras o calaveras que atraen especialmente al público infantil y juvenil. De esta manera, la fiesta del terror se ha consolidado como un motor que impulsa y dinamiza las ventas. Además, España fabrica y exporta algunos de los productos más emblemáticos de esta festividad a mercados como Alemania, Estados Unidos o Corea del Sur, entre otros. Según los últimos datos del Informe del sector del dulce en España 2024, la producción nacional de caramelos y chicles en el último año alcanza los 1.478 millones de euros, de los cuales 684 millones se facturan en el mercado interno, que crece un 10,6% en valor y un 7,9% en volumen. Las exportaciones alcanzan los 794 millones de euros, lo que representa el 54% de la producción y consolida a la categoría como la mayor aportadora a la balanza comercial positiva del dulce, con un saldo de 669 millones de euros.

Además de la venta de productos, la categoría consolida su aportación social. El empleo creció el pasado año un 3,9% y supera los 5.700 trabajadores (5.742), con una estabilidad del 89% (11% temporal). Las mujeres son mayoría en la plantilla (56%) y presentan una altísima estabilidad (98% con contrato fijo), mientras que el empleo joven representa el 14% del total y alcanza también niveles de estabilidad elevados (94% fijo). Estos datos sitúan a la categoría entre las más intensivas en empleo estable del sector y refuerzan su papel tractor en términos de igualdad y calidad del trabajo.