Las bonificaciones en el IRPF ahorrarán a los canarios 183 millones en 2026

La ley de presupuestos de Canarias para 2026, que asciende a 12.491 millones de euros (13.155, 8 millones si se suman las operaciones financieras), iniciaron este jueves de forma oficial el camino para su tramitación y posterior aprobación en el Parlamento en la última sesión plenaria del mes de diciembre. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, hizo entrega a la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, de los nueve tomos ‘virtuales’ y las más de 3.600 páginas que conforman un texto legislativo que supone un incremento del 7%, respecto a los del presente año, es decir, 813 millones de euros más.

Unas cuentas en las que, aunque sigue sin consignarse la prometida rebaja del IGIC del 7% al 5% que tanto CC como el PP prometieron en la campaña electoral de 2023, sí incluyen deducciones generalizadas para todo el tramo autonómico en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, según defendió Asián, beneficia más a las rentas más vulnerables que la bajada puntual de la imposición indirecta.

De hecho, la totalidad de las bonificaciones permitirán a los contribuyentes isleños, en su mayoría trabajadores y pensionistas, ahorrarse un total de 183 millones de euros el próximo año en las declaraciones de la renta, un 52% más que los 120 millones que supusieron en el presente ejercicio.

Astrid Pérez (i) y Matilde Asián durante el acto de entrega de los presupuestos de Canarias en el Parlamento. / Álex Rosa

Bonificaciones al alquiler

Entre las principales novedades, el proyecto presupuestario incluye el incremento de los límites de renta aplicables a deducciones ya existentes, conforme al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Entre ellas, aquellas encaminadas a abordar la emergencia habitacional mediante bonificaciones alquiler de la vivienda habitual (66,9 millones de ahorro para los canarios que serán desembolsados por las arcas canarias), adaptación de la vivienda por motivos de discapacidad (40.000 euros), traslados de residencia entre islas (600.000 euros) o gastos médicos (30 millones).

A ellas se unen las deducciones por nacimiento, (se prevé una ahorro de 660.000 euros por este concepto), desempleo, familias monoparentales y familias con miembros con discapacidad (34,8 millones de ahorro), educación (8,7 millones) y guardería (dos millones).

Compra de acciones en empresas canarias

Asimismo, se introduce una nueva deducción que permite aplicar un 20% –con un límite máximo anual de 4.000 euros– sobre las cantidades invertidas para comprar acciones en empresas radicadas en el Archipiélago.

La propia consejera, que confesó que esta parte de la ley presupuestaria es la que más ilusión le hacía explicar, incidió en la mejora de las deducciones fiscales para comprar una vivienda habitual tanto en el IGIC como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) , aumentando la edad hasta los 40 años y la renta máxima para acogerse a las mismas (46.455 euros), así como el importe de adquisición de los inmuebles (hasta 200.000 euros).

Estas medidas concretas supondrán un ahorro para la ciudadanía de unos 13 millones de euros.

"La subida del nivel de renta va a permitir que repercuta en la población porque se ajusta mejor a la realidad y esto hará que se puedan beneficiar un mayor número de personas", aseguró Asián.

Bebidas energéticas

También la consejera incidió en que se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas energéticas y refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos. Se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC y se incluyen las camas hospitalarias como aparatos sanitarios que tributan a tipo 0%.

Por último, se elimina el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) sobre combustibles, puesto que "ya no se producen en Canarias", y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, que actualmente soporta un gravamen a tipo 0.