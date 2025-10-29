Una veintena de empresas tecnológicas formarán a jóvenes africanos para fomentar la migración circular

Canarias estrecha lazos con el continente africano para impulsar la formación tecnológica de jóvenes migrantes y promover la migración circular. En el marco del proyecto ‘Seimlab’ —Laboratorio de innovación para la movilidad de personas trabajadoras e inclusión socioeconómica de personas migrantes en las Islas Canarias— una veintena de empresas tecnológicas ofrecerán formación especializada a jóvenes africanos a partir de los 16 años. El objetivo es claro: diseñar itinerarios formativos unificados que permitan a estos jóvenes adquirir competencias en el sector tecnológico y acceder a oportunidades laborales de mayor calidad.

La investigadora principal del proyecto, Nasara Cabrera Abu, explicó este miércoles en Casa Áfica durante la presentación del proyecto que la iniciativa busca revertir la etnoestratificación del mercado laboral canario, donde "las personas migrantes suelen ocupar los puestos más bajos". En palabras de la experta, "hasta ahora no existía una oferta formativa dirigida al ámbito tecnológico; por eso se está construyendo un itinerario que va desde los conocimientos más básicos hasta niveles avanzados, como el desarrollo de software". El sector privado canario gana protagonismo en este contexto al alinearse con las necesidades formativas y las capacidades de las personas migrantes en sus países de origen.

El proyecto, en el que participan alrededor de 50 personas migrantes en itinerarios formativos de digitalización, pretende mejorar la inserción sociolaboral de la población migrante, poniendo un énfasis especial en su transición hacia la vida adulta, uno de los aspectos más sensibles en materia migratoria. Nasara Cabrera Abu denunció que muchos de los jóvenes que salen del sistema de tutela del Gobierno de Canarias "no cuentan con recursos alojativos ni tienen regularizada su situación administrativa", lo que dificulta aún más su integración social.

Proyecto Compass

En la misma línea que Seimlab, se presentó el proyecto Compass. En la iniciativa, Senegal, Mauritania y Gambia se suman a los esfuerzos por reflexionar sobre la migración circular y laboral, un aspecto que, según destacó el investigador principal Lucas Andrés Pérez Martín, resulta “esencial para ambas orillas”.

El investigador subrayó que el Archipiélago presenta necesidades laborales, formativas y de desarrollo económico que no se cubren adecuadamente en distintos sectores. En este contexto, apuntó, “existen oportunidades en esa juventud africana que también desea emigrar”. En la actualidad, las personas de África apenas suponen un pequeño subgrupo de la población extranjera que llega a asentarse en las Islas, que, de acuerdo a cifras de 2024, es mayoritariamente originaria de Iberoamérica (con un 50 % del total de foráneos recibidos) y de Europa, sobre todo de Italia, Alemania y Reino Unido (34 %). Solo un 9 % de los extranjeros procede de África.

El investigador explicó además que los resultados de los programas formativos muestran que aproximadamente el 30% de los participantes continúa su formación en Canarias o en otros países europeos, mientras que el 75% permanece en sus países de origen desarrollando sus propios proyectos. Por ello, insistió, "es fundamental contar con una visión estructural por parte de los gobiernos”. En Compass, entre 100 y 200 personas podrán recibir formación especializada, con el propósito de consolidar sistemas estables en los países de origen y garantizar que, tras la finalización del proyecto, se mantenga a largo plazo la cooperación entre las instituciones participantes.

Un déficit en el ámbito migratorio

En Canarias, existe un déficit en materia migratoria, subrayó Nasara Cabrera Abu. En este sentido, uno de los objetivos principales es la creación de un convenio modelo que garantice la movilidad regular, segura y efectiva de trabajadores, tanto en los países de origen como en el Archipiélago. La necesidad de establecer “vías seguras y legales” se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que, solo en 2024, cerca de 10.000 personas perdieron la vida en la ruta canaria intentando alcanzar las costas canarias.

Paralelamente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) trabaja en la creación de una red de académicos en el ámbito migratorio con el fin de analizar el fenómeno desde ambas orillas. En esta iniciativa colaboran la Universidad de Gambia, la Universidad de Cabo Verde y la Université Cheikh Anta Diop de Senegal. Según explicó el rector de la ULPGC, Lluís Serra, proyectos de este tipo —cuya inversión conjunta no supera los dos millones de euros entre las instituciones participantes— permitirán, en los próximos años, evaluar el impacto real de estas acciones, así como determinar en qué medida Canarias puede mejorar la acogida e integración de las personas migrantes en su tejido productivo y social.