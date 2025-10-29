"Un avión es una guagua": Canarias rechaza el 'tasazo' de Aena

El Parlamento de Canarias rechazó este miércoles, con el voto desfavorable del PSOE, la decisión de Aena de subir el 6,5% las tasas aeroportuarias, No obstante, los diputados socialistas se sumaron a la propuesta de los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) de convocar la Comisión Bilateral Canarias-Estado para "impulsar la aprobación de la legislación estatal que permita a la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio efectivo de las competencias establecidas en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía" y tener "voz y voto" en las decisiones de la empresa pública de gestión aeroportuaria.

Para los grupos gubernamentales, en el Archipiélago "volar no es una cuestión de placer o lujo, es una cuestión de absoluta necesidad, pues estamos en un territorio fragmentado en el que se hace indispensable el uso del avión para la actividad cotidiana de la población".

Además, y debido a la condición canaria de ser región ultraperiférica (RUP) y un territorio fragmentado el Estado y sus empresas públicas deben "diferenciar las necesidades de Canarias de las del resto del territorio peninsular", por lo que no hay que proceder a la subida del 6,5% en los aeropuertos de las Islas.

Un avión es una guagua

Para el 'cuatripartito' no hay duda de que una elevación de tarifas de estas características desincentivaría el crecimiento del tráfico de las compañías aéreas hacia regiones como Canarias, de forma especial aquellas con un modelo 'low cost' –como sucedió con Ryanair– que intentan optimizar al máximo el coste de sus operaciones para orientar sus políticas comerciales y operar de la manera más competitiva posible.

La diputada del PP Jennifer Curbelo recordó que "coger un avión para un canario es algo así como coger una guagua, así que cada céntimo que se suba es un céntimo menos que los canarios, también con problemas para llegar a fin de mes, pueden destinar a su día a día".

"Trato colonial"

Por su parte, el nacionalista Jonathan Martín insistió en que "pese a la evidencia de nuestra posición geográfica, a los argumentos legales en el Estatuto de Autonomía, se nos sigue tratando como menores de edad permanente sin capacidad para participar en las decisiones sobre infraestructuras fundamentales para los canarios y canarias. En concreto, en la planificación, programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general".

Una tesis en la que incidió la diputafa de NC-BC Carmen Hernández al Carmen Hernández al recordar el "trato colonial" hacia Canarias por parte de Aena, pues "su comportamiento no es el de una empresa pública, sino el de una privada, con criterios economicistas y mercantilistas".

El socialista Marcos Bergaz, minusvaloró el incremento de las tasas, pues apenas supondrá "68 céntimos" frente a los 1.000 millones de euros que Aena va a invertir en la red de aeropuertos canarios.